Механізм дії . Окрелізумаб — це рекомбінантне гуманізоване моноклональне антитіло. Препарат селективно спрямований проти В-клітин, що експресують CD20. CD20 — це антиген на поверхні клітини, який експресується на пре-В-клітинах, зрілих В-клітинах і В-клітинах пам’яті, але не на лімфоїдних і плазматичних клітинах.

Механізм дії орелізумабу при розсіяному склерозі (РС), який призводить до терапевтичного ефекту, до кінця не відомий. Припускають, що певну роль відіграє імуномодуляція, яка відбувається шляхом зменшення кількості та функції CD20-експресуючих В-клітин. Окрелізумаб не впливає на здатність до відновлення В-клітин, попередній гуморальний імунітет, вроджений імунітет або кількість Т-клітин.

Фармакокінетика. Окрелізумаб призводить до швидкої експресії CD19+ В-клітин у крові протягом 14 днів терапії. Ця експресія триває протягом усієї фази лікування. У дослідженнях ІІІ фази до 5% пацієнтів демонстрували експресію В-клітин принаймні в одній точці між кожним застосуванням орелізумабу. Дані досліджень вказують на те, що середній час до експресії В-клітин становив 72 тижні. У більшості пацієнтів (90%) кількість В-клітин відновилася до нижньої межі норми або до вихідного рівня через 2,5 роки після останньої інфузії.