головний біль; інфекції верхніх дихальних шляхів; інфекції нижніх дихальних шляхів; абдомінальний біль/дискомфорт, жирні виділення з прямої кишки, виділення газів з кишечнику (метеоризм) з деякою кількістю випорожнень, імперативні позиви до дефекації, стеаторея, метеоризм, рідкі випорожнення, маслянисті виділення, почастішання дефекації; біль чи дискомфорт у прямій кишці, м’які випорожнення, нетримання калу, здуття живота, ураження зубів, ураження ясен; інфекції сечовивідних шляхів; гіпоглікемія; грип; слабкість; дисменорея; тривожний стан; підвищення активності печінкових трансаміназ і лужної фосфатази, при одночасному призначенні орлістату та антикоагулянтів зареєстровані випадки зниження протромбіну, підвищення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) та незбалансованість лікування антикоагулянтами (препаратами для розрідження крові), які призводять до зміни параметрів гемостазу; ректальна кровотеча, дивертикуліт, панкреатит; бульозне висипання (включаючи пухирці, що можуть лопатись; реакції гіперчутливості, включаючи свербіж, висипи, кропив’янку, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм та анафілаксію; холелітіаз, гепатит, що може бути серйозним; повідомлялося про окремі летальні наслідки або випадки, що вимагали трансплантації печінки; оксалатна нефропатія, що може призвести до ниркової недостатності.