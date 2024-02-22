ОРЛІСТАТ (ORLISTATUM) Діюча речовина
потужний і специфічний інгібітор шлунково-кишкових ліпаз тривалої дії; терапевтична дія препарату здійснюється у просвіті шлунка і тонкого кишечнику та зумовлена формуванням ковалентного зв’язку з активною сериновою ділянкою шлункової і панкреатичної ліпаз; інактивований фермент при цьому втрачає здатність гідролізувати жири їжі, що надходять у формі тригліцеридів, до вільних жирних кислот і моногліцеридів, що всмоктуються.
терапія у поєднанні з помірно гіпокалорійною дієтою у хворих на ожиріння з індексом маси тіла (ІМТ) ≥30 кг/м2 або пацієнтів із зайвою масою тіла (ІМТ ≥28 кг/м2), у тому числі тих, які мають асоційовані з ожирінням фактори ризику; лікування слід припинити через 12 тижнів у випадку відсутності зниження маси тіла щонайменше на 5% у порівнянні з початковою масою тіла.
дорослим призначають по 1 капс. (60 мг) 3 р/добу або по 1 капс. (120 мг) 3 р/добу з водою безпосередньо перед прийомами їжі; препарат приймають під час кожного основного прийому їжі або не пізніше, ніж через 1 год після їжі; у випадку якщо прийом їжі пропускають, або якщо їжа не містить жиру, то прийом препарату можна пропустити; збільшення дози вище за рекомендовану не посилює терапевтичний ефект.
гіперчутливість до активної речовини або до будь-яких інших компонентів препарату, с-м хр. мальабсорбції (порушення всмоктування поживних речовин), холестаз (стан, при якому зменшується або припиняється потік жовчі), одночасне лікування циклоспорином, варфарином та іншими антикоагулянтними засобами; період годування груддю.
головний біль; інфекції верхніх дихальних шляхів; інфекції нижніх дихальних шляхів; абдомінальний біль/дискомфорт, жирні виділення з прямої кишки, виділення газів з кишечнику (метеоризм) з деякою кількістю випорожнень, імперативні позиви до дефекації, стеаторея, метеоризм, рідкі випорожнення, маслянисті виділення, почастішання дефекації; біль чи дискомфорт у прямій кишці, м’які випорожнення, нетримання калу, здуття живота, ураження зубів, ураження ясен; інфекції сечовивідних шляхів; гіпоглікемія; грип; слабкість; дисменорея; тривожний стан; підвищення активності печінкових трансаміназ і лужної фосфатази, при одночасному призначенні орлістату та антикоагулянтів зареєстровані випадки зниження протромбіну, підвищення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) та незбалансованість лікування антикоагулянтами (препаратами для розрідження крові), які призводять до зміни параметрів гемостазу; ректальна кровотеча, дивертикуліт, панкреатит; бульозне висипання (включаючи пухирці, що можуть лопатись; реакції гіперчутливості, включаючи свербіж, висипи, кропив’янку, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм та анафілаксію; холелітіаз, гепатит, що може бути серйозним; повідомлялося про окремі летальні наслідки або випадки, що вимагали трансплантації печінки; оксалатна нефропатія, що може призвести до ниркової недостатності.