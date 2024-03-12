Механізм дії . Офатумумаб — це моноклональне антитіло людини (IgG1), яке специфічно зв’язується з епітопом, що складається з малої та великої позаклітинних петель молекули CD20. Молекула CD20 експресується В-лімфоцитами та В-клітинними пухлинами.

Зв’язування офатумумабу з CD20 призводить до лізису CD20-позитивних В-клітин переважно через комплемент-залежну цитотоксичність (CDC), а також меншою мірою через антитіло-залежну клітинну цитотоксичність (ADCC). Офатумумаб індукує лізис клітин з низькою експресією CD20, а також клітин, резистентних до ритуксимабу.

Крім того, було показано, що офатумумаб індукує лізис клітин як з високою, так і з низькою експресією CD20, а також знищує Т-клітини, що експресують CD20.

Фармакокінетика.

Абсорбція

• Щомісячна п/ш доза 20 мг призводить до середнього значення AUC tau 483 мкг*год/мл і середнього значення C max 1,43 мкг/мл у рівноважному стані.

• Припускається, що після п/ш введення офатумумаб абсорбується переважно через лімфатичну систему, подібно до інших терапевтичних моноклональних антитіл.

Розподіл

Об’єм розподілу у рівноважному стані після багаторазового п/ш введення офатумумабу у дозі 20 мг становив 5,42 л.

Біотрансформація

Офатумумаб є білком, для якого очікуваним шляхом метаболізму є розщеплення до невеликих пептидів та окремих амінокислот за допомогою повсюдно поширених протеолітичних ферментів.

Елімінація

Офатумумаб виводиться двома шляхами:

• мішень-опосередкований шлях, пов’язаний зі зв’язуванням з В-клітинами, та

• незалежний від мішені шлях з неспецифічним ендоцитозом і подальшою внутрішньоклітинною деградацією, як і у випадку з іншими молекулами IgG.

В-клітини, присутні на початку лікування, забезпечують більшу частку мішень-опосередкованого кліренсу офатумумабу на початку терапії. Введення офатумумабу спричиняє ефективне пригнічення В-клітин, що призводить до зниження загального кліренсу.

Т ½ у рівноважному стані після багаторазового п/ш введення офатумумабу у дозі 20 мг становив приблизно 16 днів.

Лінійність/нелінійність

Оскільки кліренс зменшується з часом, офатумумаб демонструє нелінійну фармакокінетику.