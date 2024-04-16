Активні речовини — “О”ОЛІЯ ВАЗЕЛИНОВА (ПАРАФІН РІДКИЙ)* (OLEUM VASELINI (PARAFFINUM LIQUIDUM)*) ОЛІЯ ВАЗЕЛИНОВА (ПАРАФІН РІДКИЙ)* (OLEUM VASELINI (PARAFFINUM LIQUIDUM)*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Вазелінове масло Олія, 50 мл, флакон, № 1 Віола В 830 аптеках від 22,77 грн Ціни в аптеках Вазелінове масло Олія, 25 мл, флакон, № 1 Віола В 10 аптеках від 11,18 грн Ціни в аптеках Вазелінове масло Олія, 50 мл, флакон, № 1 Віола В 2 аптеках від 23,20 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ОЛІЯ ВАЗЕЛИНОВА