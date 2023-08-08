ОМОКОНАЗОЛ (OMOCONAZOLUM) Діюча речовина
похідне імідазолу, має протигрібкові властивості; забезпечує фунгістатичну активність у випадку основних патогенних грибкових захворювань шкіри і слизових оболонок людини, таких як дріжджові грибки Saccharomyces (Candida albicans, Candida glabrata та інші види роду Candida), дерматофіти (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), Pityrosporum orbiculare, Pityrosporum ovale та види Aspergilus.
вульвовагініти, спричинені грибками роду Candida, усі види вагінальних кандидозів, включаючи г., хр. та рецидивуючі кандидози, а також інфекції, спричинені грибками роду Candida у період вагітності.
песарії по 150 мг: 1 песарій необхідно вводити глибоко у піхву ввечері перед сном впродовж 6 днів поспіль; песарії по 300 мг: 1 песарій необхідно вводити глибоко у піхву ввечері перед сном впродовж 3 днів поспіль.
гіперчутливість до препарату.
АР, локальна пекучість або свербіж.