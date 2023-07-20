доза і частота введення визначається концентрацією IgE (МО/мл), що встановлюється перед початком лікування, та масою тіла пацієнта; залежно від показників; рекомендована доза 75-600 мг, дозу можна поділити на 1-4 введення; максимальна рекомендована доза 600 мг кожні два тижні; застосовується тільки у вигляді п/ш ін’єкцій (ін’єкцію виконують п/ш в дельтовидну ділянку плеча; за наявності певних причин, що перешкоджають введенню ін’єкції в дельтовидну ділянку, можна вводити в ділянку стегна); призначений для тривалого лікування; для адекватної оцінки клінічної відповіді пацієнта на лікування необхідно не менше 12-16 тижнів; на 16-му тижні після початку терапії оцінити стан пацієнта щодо ефективності лікування до введення наступних ін’єкцій; рішення про продовження терапії повинно ґрунтуватися на висновку про досягнення значного прогресу відносно загального контролю астми; переривання лікування призводить до повернення підвищених рівнів вільного IgE і розвитку відповідних симптомів; рівень загального IgE підвищується протягом лікування та залишається підвищеним протягом 1 року після припинення лікування препаратом, тому рівень IgE при повторному визначенні на тлі терапії не може бути застосований для встановлення необхідної дози; для встановлення дози після припинення лікування на період менше 1 року орієнтуватися на концентрацію IgE в сироватці крові, що була визначена до введення початкової дози; якщо лікування препаратом перервано на рік або більш тривалий термін, для встановлення дози потрібно повторне визначення концентрації загального IgE в сироватці крові; при значних змінах маси тіла дозу необхідно коригувати; хр. спонтанна кропив’янка - дозування 150 мг: рекомендована доза 300 мг у вигляді п/ш ін’єкцій кожні 4 тижні, періодично переоцінювати потребу у подальшому продовженні прийому препарату, дані стосовно довготривалого лікування понад 6 місяців за цим показанням обмежені.