набуметон може підвищувати токсичність літію, метотрексату та циклоспорину через зменшення їхнього виведення з організму. Якщо такі лікарські засоби приймаються одночасно з набуметоном, рекомендується обережність та регулярний моніторинг концентрації вказаних речовин у плазмі крові.

Сумісне застосування набуметону з антикоагулянтами, такими як варфарин, може підвищити ризик кровотечі, оскільки НПЗП можуть посилювати антикоагулянтну дію. Рекомендується регулярний моніторинг протромбінового часу або міжнародного нормалізованого відношення у пацієнтів, які приймають обидва препарати одночасно.

Одночасне застосування набуметону з іншими НПЗП та кортикостероїдами може посилити негативний вплив на ШКТ, включаючи ризик виникнення виразок та кровотеч.

Набуметон може зменшувати ефективність антигіпертензивних препаратів і діуретиків, посилюючи відповідно гіпертензивний ефект та вплив на нирки. В таких випадках потрібен регулярний моніторинг АТ та ниркової функції.

Деякі антибіотики, як-от ципрофлоксацин, можуть збільшувати концентрацію набуметону в крові, підвищуючи ризик його побічних ефектів. При одночасному прийомі таких препаратів потрібно враховувати можливість зміни дози набуметону.