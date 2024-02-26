застосовують пластир, льодяники та жув. гумку; підчас лікування повністю відмовитися від паління; пластир: за наявності високої нікотинової залежності (більше 20 цигарок/добу): застосовувати 1 пластир (25 мг/16 год)/день протягом 8 тижнів (крок 1); надалі поступова відмова від пластиру - 1 пластир (15 мг/16 год)/день упродовж 2 тижнів (крок 2); надалі - 1 пластир (10 мг/16 год)/день протягом наступних 2 тижнів (крок 3); при низькій нікотиновій залежності (менше 20 цигарок/добу): почати з кроку 2 (15 мг/16 год)/день упродовж 8 тижнів та знизити дозування згідно з кроком 3 (по 10 мг/16 год) на останні 4 тижні лікування; тривалість лікування близько 3 міс.; гумку жувальну по 2 мг застосовують як монотерапію або у комбінації із пластиром т/дерм., гумку жувальну по 4 мг застосовують як монотерапію; кожну подушечку повільно розжовувати протягом приблизно 30 хв, жувати до появи сильного смаку нікотину або помірного відчуття пекучості, після цього жування припинити, покласти жувальну гумку між яснами та щокою до зникнення смаку нікотину та відчуття пекучості, потім знову повільно розжувати та повторити процедуру; залежно від вираженої пристрасті до паління можна застосовувати гумку жувальну з різною концентрацією активної речовини: при залежності невеликого рівня застосовують гумку жувальну 2 мг, для завзятих курців (тест на нікотинову залежність Фагерстрома ≥ 6 балів або тих, хто палить понад 20 цигарок/день) або пацієнтів, які не можуть відмовитися від паління за допомогою гумки жувальної по 2 мг, розпочинати з лікарської форми 4 мг; на початку лікування можна застосовувати по 1 подушечці кожні 2 год.; зазвичай достатньо застосовувати 8-12 гумок жувальних/добу, не застосовувати більше 24 подушечок/добу; не рекомендується регулярне застосовування гумки жувальної понад 12 міс.; при комбінованій терапії жувальної гумки з пластиром т/дерм. лікування розпочинати із застосування 1-го пластиру (25 мг/16 год./добу) у поєднанні з гумкою жувальною по 2 мг, вживати щонайменше 4 гумки жувальні (2 мг)/добу, тривалість такого лікування - 6-12 тижнів; потім застосовувати пластир (15 мг/16 год.) протягом 3-6 тижнів із подальшим застосуванням пластиру (10 мг/16 год.) протягом ще 3-6 тижнів у поєднанні із початковою дозою гумки жувальної по 2 мг, після чого поступово зменшують кількість подушечок протягом 12 міс.; льодяники по 2 чи 4 мг застосовувати щоразу, коли виникає бажання запалити; щодня вживати достатню кількість льодяників; звичайно застосовують 8-12 льодяників/добу, але не перевищувати 15 льодяників.