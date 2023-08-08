внутрішньо p/os та в/м; не можна вводити в/в; перед застосуванням не вживати алкоголь протягом 7-10 днів; мають бути вiдсутнiми с-м вiдмiни та ознаки абстиненції; перед в/м застосуванням не приймати налтрексон p/os; рекомендована в/м доза - 380 мг 1р/4 тижні або 1 р/місяць; якщо хворий пропустив чергову дозу, наступну дозу ввести якомога швидше; p/os лікування розпочинають з обережністю, збільшуючи дозу поступово: спочатку 20-25 мг і спостерігають за станом пацієнта протягом 1 год., у разі відсутності ознак абстиненції можна дати решту (25 мг) добової дози; підтримуюча доза - 50 мг кожні 24 години; альтернативні схеми лікування: 50 мг (день 1-5), 100 мг (день 6); 100 мг через день або 150 мг - через 2 дні; 100 мг (понеділок), 100 мг (середа) і 150 мг (п’ятниця); тривалість p/os курсу лікування - 3-6 міс.; лікування алкоголізму: середня добова доза - 50 мг кожні 24 год. або перед вживанням алкоголю, мінімальна тривалість курсу лікування - 3 міс.