фармакодинаміка. Нінтеданіб — низькомолекулярний інгібітор тирозинкінази, який блокує рецептори, в тому числі рецептори фактора росту тромбоцитів α та β (PDGFR-α, PDGFR-β), рецептори фактора росту фібробластів 1–3 (FGFR1, FGFR2, FGFR3) та рецептори фактора росту ендотелію судин 1–3 (VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3).

Також нінтеданіб інгібує такі кінази: лімфоцитоспецифічну білкову тирозинкіназу (Lck), білкову тирозинкіназу (Lyn), протоонкогенну білкову тирозинкіназу (Src) та рецептор колонієстимулюючого фактора 1 (CSF1R).

Нінтеданіб конкурентно взаємодіє з АТФ-зв’язуючою ділянкою цих кіназ та блокує внутрішньоклітинні сигнальні каскади (шляхи), що беруть участь у патогенезі ремоделювання фіброзної тканини при інтерстиціальних захворюваннях легень.

Нінтеданіб інгібує процеси, які, ймовірно, беруть участь в ініціації розвитку фіброзу, вивільненні профіброзних медіаторів із моноцитарних клітин периферичної крові та поляризації макрофагів до альтернативно активованих макрофагів.

Нінтеданіб інгібує фундаментальні процеси фіброзу органів, проліферацію та міграцію фібробластів, їхню трансформацію до активного фенотипу міофібробластів та секрецію позаклітинного матриксу.

В доклінічних дослідженнях було показано, що нінтеданіб чинить протизапальну дію та демонструє антифібротичний ефект у легенях, шкірі, серці, нирках та печінці.

Також нінтеданіб має судинну активність. Він зменшує дермальний мікросудинний апоптоз ендотеліальних клітин та сповільнює ремоделювання легеневих судин за рахунок зменшення проліферації гладком’язових клітин судин, товщини стінок легеневих судин та відсотка обтурованих легеневих судин.

Фармакокінетика.

Абсорбція. C max нінтеданібу в плазмі крові досягається через ≈2–4 год після його прийому per os. Абсолютна біодоступність у разі прийому здоровими добровольцями дози 100 мг нінтеданібу становить 4,69%. Експозиція нінтеданібу збільшується дозозалежно у разі застосування дози в діапазоні від 50 до 450 мг 1 раз на добу, а також у разі застосування дози в діапазоні від 150 до 300 мг 2 рази на добу.

Рівноважні концентрації нінтеданібу у плазмі крові досягаються максимум протягом 1 тиж після початку прийому.

У разі прийому нінтеданібу безпосередньо після прийому їжі його експозиція збільшується на ≈20% порівняно з прийомом нінтеданібу натще.

Розподіл нінтеданібу здійснюється шляхом двофазної кінетики. Після в/в інфузії нінтеданібу під час термінальної фази визначається значний об’єм розподілу в рівноважному стані (V d, ss ) — 1050 л.

Нінтеданіб гарно зв’язується (97,8%) з білками плазми крові, переважно — з альбуміном.

Метаболізм нінтеданібу в основному відбувається шляхом гідролізу естеразами, що призводить до утворення вільного кислого метаболіту нінтеданібу (BIBF 1202). Надалі відбувається глюкуронідація BIBF 1202 ізоферментами УДФ-глюкуронілтрансферази (UGT), а саме: UGT1A1, UGT1A7, UGT1A8 та UGT1A10 з утворенням глюкуроніду BIBF 1202.

Метаболізм нінтеданібу за участю ізоферментів цитохрому P450 (CYP) є незначним. CYP3A4 — основний ізофермент, який відіграє основну роль у цьому процесі.

Виведення. Загальний кліренс плазми крові після в/в інфузії нінтеданібу є значним —1390 мл/хв.

Виведення із сечею незміненого нінтеданібу протягом 48 год після його прийому per os — ≈0,05% від прийнятої дози, а після в/в введення — ≈1,4%. Нирковий кліренс нінтеданібу — 20 мл/хв.

Після прийому per os нінтеданібу, який був мічений радіоактивним ізотопом 14C, він переважно виводиться з жовчю та визначається у калі (93,4% від прийнятої дози). Частка ниркової екскреції у загальному кліренсі є незначною (0,649% від прийнятої дози).

Виведення нінтеданібу вважається повним (>90%) через 4 доби після прийому. Термінальний T ½ — 10–15 год.