НАТРІЙ ФТОРИД* (NATRII FLUORIDUM*) Діюча речовина
стимулює мінералізацію твердих тканин зуба, сприяє визріванню і затвердінню зубної емалі, а також її стійкості до дії кислоти, зменшує продукцію кислоти бактеріями і спричиняє бактерицидну дію щодо мікроорганізмів, які спричиняють карієс зубів, гальмує утворення молочної кислоти з вуглеводів, стимулює остеобласти і поповнює дефіцит фтору в організмі.
у складі комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей віком від 6 до 14 років для профілактики карієсу і для покращання формування твердих тканин постійних зубів.
застосовувати p/os, доза залежить від віку дитини і концентрації фтору у воді (призначають при вмісті фтору у воді менше 0,7 мг/л); рекомендується приймати перед сном після чищення зубів; табл. необхідно повільно розжувати і запити водою; дітям віком від 6 до 14 років по 1 табл. (2,21 мг) на добу; курс лікування - щонайменше 250 днів на рік, щороку до 14-річного віку.
гіперчутливість до препарату; концентрація фтору в питній воді більше ніж 0,7 мг/л; тяжкі захворювання печінки та нирок; загострення виразкової хвороби шлунка та ДПК; порушення функції підшлункової залози.
головний біль, гіперемія шкіри, підвищена стомлюваність, нудота, диспепсичні явища, біль у ногах та суглобах, можливі прояви гіпотиреозу та АР, реакції гіперчутливості, включаючи дерматит, кропив’янка, стоматит, утворення виразок у рот, хр. токсичність у вигляді флюорозу зубів та підвищеній щільності кісток.