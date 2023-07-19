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Активні речовини — “Н”НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН СКЛАДНИЙ (NATRII CHLORIDI SOLUTIO COMPOSITA)

НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН СКЛАДНИЙ (NATRII CHLORIDI SOLUTIO COMPOSITA) Діюча речовина

засіб для регідратації та дезінтоксикації. Забезпечує відновлення втраченої екстрацелюлярної рідини та основних електролітів (натрію, калію, кальцію) і хлоридів.

в якості плазмозамінного засібу за відсутності необхідності у відновленні еритроцитів, у т.ч. у разі шоку, колапсу, опіків, гіпотермії, тривалого блювання, діареї.

застосовують в/в у вигляді повільної інфузії в дозі 500–1000 мл.

серцева недостатність у стадії декомпенсації, набряк легенів, олігурія, анурія.

при введенні великого об’єму р–ну можливий розвиток хлоридного ацидозу.

при тривалому застосуванні необхідний контроль концентрації електролітів у плазмі крові та добового діурезу.