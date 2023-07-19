НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН СКЛАДНИЙ (NATRII CHLORIDI SOLUTIO COMPOSITA) Діюча речовина
засіб для регідратації та дезінтоксикації. Забезпечує відновлення втраченої екстрацелюлярної рідини та основних електролітів (натрію, калію, кальцію) і хлоридів.
в якості плазмозамінного засібу за відсутності необхідності у відновленні еритроцитів, у т.ч. у разі шоку, колапсу, опіків, гіпотермії, тривалого блювання, діареї.
застосовують в/в у вигляді повільної інфузії в дозі 500–1000 мл.
серцева недостатність у стадії декомпенсації, набряк легенів, олігурія, анурія.
при введенні великого об’єму р–ну можливий розвиток хлоридного ацидозу.
при тривалому застосуванні необхідний контроль концентрації електролітів у плазмі крові та добового діурезу.