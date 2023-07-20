4,0% р-н: застосовувати під контролем кислотно-лужного стану крові; дорослим в/в або ректально краплинно; дітям - в/в краплинно; залежно від ступеня вираженості ацидозу препарат застосовувати нерозведеним або розведеним р-ном глюкози 5% у співвідношенні 1:1; дорослим в/в зі швидкістю приблизно 60 крап./хвилину, до 200 мл на добу; кратність прийому препарату залежить від показників кислотно- лужного балансу; новонародженим в/в у дозі 4-5 мл/1 кг маси тіла, дітям інших вікових груп - у дозі 5-7 мл на 1 кг маси тіла; наступне введення визначається показниками кислотно-лужного балансу; МДД для дорослих - до 200 мл на добу, термін лікування визначається лікарем залежно від показників кислотно-лужного балансу. 8,4% р-н: в/в крап. без розведення або розведеним в ін. інфузійних р-нах, середня доза для дорослих становить від 2 до 5 ммоль/кг (2 - 5 мл/кг), вводять протягом 4 - 8 год., для дітей доза становить 1 ммоль/кг (1 мл/кг) при повільному введенні або вводити 8,4% р-н, розведений 1:1 з 5% р-ном глюкози; при зупинці серця первинна доза для дорослих становить 1 ммоль/кг, після чого - 0,5 ммоль/кг кожні 10 хв.