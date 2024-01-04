п/ш; профілактика тромбоемболічних ускладнень: загальні хірургічні втручання - 0,3 мл (2850 МО анти-Ха-факторної активності) п/ш за 2 год до хірургічного втручання, подальші дози вводити 1 р/добу протягом наступних днів; ортопедичні хірургічні втручання - п/ш у дозах, що залежать від маси тіла пацієнта з розрахунку 38 МО анти-Ха-факторної активності/кг та 57 МО анти-Ха-факторної активності/кг з 4-го післяопераційного дня; початкову дозу вводити за 12 год до операції, другу дозу - ч/з 12 год після операції, наступні дози вводять 1 р/добу протягом усього періоду ризику та до переведення хворого на амбулаторне лікування; максимальна тривалість лікування при загальних хірургічних втручаннях 10 діб; лікування тромбозу глибоких вен: п/ш 2 р/добу (кожні 12 год), доза розраховується згідно з масою тіла хворого з розрахунку 0,01 мл (85 МО анти-Ха-факторної активності)/кг; дозування для пацієнтів, маса тіла яких більше 100 кг або менше 40 кг, не досліджувалося; профілактика згортання крові при ГД: у вигляді одноразового болюсного інтраваскулярного введення в артеріальний шунт екстракорпорального контуру на початку кожного сеансу ГД, початкова доза 65 МО анти-Ха-факторної активності/кг; для пацієнтів без підвищеного ризику виникнення кровотеч початкова доза розраховується згідно з масою тіла і є достатньою для сеансу ГД тривалістю до 4 год; лікування нестабільної стенокардії та ІМ без патологічного зубця Q на ЕКГ: п/ш 2 р/добу (кожні 12 год.) у комбінації з кислотою ацетилсаліциловою (рекомендоване дозування: 75-325 мг p/os після мінімальної початкової навантажувальної дози 160 мг); зазвичай тривалість лікування - 6 діб до клінічної стабілізації; початкову дозу вводити у вигляді в/в болюсної ін’єкції, наступні дози вводити п/ш (з розрахунку 86 МО анти-Ха-факторної активності/кг).