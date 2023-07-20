в/в струминно, в/в краплинно та в/м; дозу встановлювати індивідуально для кожного пацієнта; усунення пригнічення дихального центру, спричиненого опіатами: дорослим - в/в ін’єк. у дозі 0,1-0,2 мг (1,5 - 3 мкг/кг маси тіла); за необхідності додатково вводити 0,1 мг з інтервалом 2 хв. до повного відновлення дихання і свідомості; діти - початкова доза - 0,01 - 0,02 мг/кг маси тіла в/в протягом 2 - 3 хв. до повного відновлення дихання і свідомості; додаткові дози призначати з інтервалом 1 - 2 год. залежно від реакції пацієнта, дози і тривалості дії опіатів, що застосовуються; г. передозування опіатів: початкова доза для дорослих - 0,4- 2 мг в/в; якщо не настає відновлення дихання, введення повторити через 2 - 3 хв.; можна також вводити в/м (початкова доза - 0,4-2 мг), якщо в/в введення неможливе; діти - в/в, початкова доза - 0,1 мг/кг маси тіла; якщо бажаного ефекту не досягнуто, додатково у вигляді ін’єкц. вводять 0,1 мг/кг маси тіла; якщо в/в введення неможливе, вводять в/м у початковій дозі 0,01 мг/кг маси тіла, розділеній на кілька введень; відновлення дихання у новонароджених, матері яких отримували опіоїди: звичайна доза - 0,01 мг/кг маси тіла в/в, якщо дихальна функція не відновлюється, введення повторити через 2 - 3 хв., при неможливості в/в введення вводять в/м в початковій дозі 0,01 мг/кг маси тіла.