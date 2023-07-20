є похідним тестостерону; на відміну від тестостерону, чинить більш виражену анаболічну і менш виражену андрогенну дію (дані отримані у ході доклінічних і клінічних досліджень); стимулює еритропоез людини, на що вказує збільшення кількості еритроцитів, підвищення рівнів гематокриту і гемоглобіну; цей ефект застосовується з терапевтичною метою для лікування анемій, зумовлених гіпоплазією кісткового мозку або зниженим продукуванням еритропоетину у результаті хіміотерапії; при дотриманні рекомендованих доз андрогенний ефект (наприклад вірилізація) спостерігається рідко; не містить С17 α-алкільної групи, пов’язаної з порушенням функції печінки і розвитком холестазу.