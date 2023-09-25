НАТАМІЦИН (NATAMYCINUM) Діюча речовина
фунгістатична дія; полієновий а/б широкого спектра дії, активний щодо патогенних грибків, включно з дріжджовими грибками та особливо Candida albicans; не має сенсибілізуючої здатності; завдяки кишковорозчинній оболонці діє тільки в кишечнику.
грибкові захворювання кишечнику. Вагініти, спричинені Candida albicans.
Для лікування кандидозу кишечнику дорослим призначають по 1 табл. 4 р/добу; зазвичай терапія триває 1 тиждень; дітям старше 3 років призначають по 1 табл. 2 р/добу; через особливості фармакодинамічних та фармакокінетичних властивостей натаміцину рекомендована однакова доза для дітей всіх вікових категорій; зазвичай тривалість лікування становить 1 тиждень.
Вагініти. Застосовувати дорослим жінкам по 1 супоз. упродовж 3-6 днів. Супоз. як найглибше вводити у піхву (у положенні лежачи) 1 р/добу (на ніч). У разі необхідності проведення лікування протягом кількох днів курс терапії завершити до початку менструації чи розпочинати лікування після її закінчення.
підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.
реакція гіперчутливості, відчуття печіння та подразнення. Нудота та діарея, р-ції гіперчутливості.