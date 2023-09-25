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Активні речовини — “Н”НАТАМІЦИН (NATAMYCINUM)

НАТАМІЦИН (NATAMYCINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Пімафуцин® крем, 20 мг/г, туба, 30 г, № 1; Чеплафарм Арцнайміттель
Пімафуцин® Крем, 20 мг/г, туба, 30 г, № 1 Чеплафарм Арцнайміттель
В 985 аптеках
від 209,99 грн
Ціни в аптеках
Пімафуцин® супозиторії вагінальні, 100 мг, стрип, № 3; Чеплафарм Арцнайміттель
Пімафуцин® Супозиторії вагінальні, 100 мг, стрип, № 3 Чеплафарм Арцнайміттель
В 955 аптеках
від 231,80 грн
Ціни в аптеках
Пімафуцин® супозиторії вагінальні, 100 мг, стрип, № 6; Чеплафарм Арцнайміттель
Пімафуцин® Супозиторії вагінальні, 100 мг, стрип, № 6 Чеплафарм Арцнайміттель
В 889 аптеках
від 410,30 грн
Ціни в аптеках
Феміфуцин песарії, 100 мг, стрип, № 3; Монфарм
Феміфуцин Песарії, 100 мг, стрип, № 3 Монфарм
В 694 аптеках
від 218,45 грн
Ціни в аптеках
Пімафуцин® таблетки кишково-розчинні, 100 мг, банка, № 20; Чеплафарм Арцнайміттель
Пімафуцин® Таблетки кишково-розчинні, 100 мг, банка, № 20 Чеплафарм Арцнайміттель
Немає в наявності

фунгістатична дія; полієновий а/б широкого спектра дії, активний щодо патогенних грибків, включно з дріжджовими грибками та особливо Candida albicans; не має сенсибілізуючої здатності; завдяки кишковорозчинній оболонці діє тільки в кишечнику.

грибкові захворювання кишечнику. Вагініти, спричинені Candida albicans.

Для лікування кандидозу кишечнику дорослим призначають по 1 табл. 4 р/добу; зазвичай терапія триває 1 тиждень; дітям старше 3 років призначають по 1 табл. 2 р/добу; через особливості фармакодинамічних та фармакокінетичних властивостей натаміцину рекомендована однакова доза для дітей всіх вікових категорій; зазвичай тривалість лікування становить 1 тиждень.
Вагініти. Застосовувати дорослим жінкам по 1 супоз. упродовж 3-6 днів. Супоз. як найглибше вводити у піхву (у положенні лежачи) 1 р/добу (на ніч). У разі необхідності проведення лікування протягом кількох днів курс терапії завершити до початку менструації чи розпочинати лікування після її закінчення.

підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.

реакція гіперчутливості, відчуття печіння та подразнення. Нудота та діарея, р-ції гіперчутливості.