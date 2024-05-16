НЕФОПАМ (NEFOPAMUM) Діюча речовина
Нефам Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістерах, у блістерах, № 5 Фармак
від 302,60 грн
від 94,90 грн
Нефопам Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 3 Новеко Інвест енд Трейд Корп
від 211,03 грн
від 330,38 грн
Нефопам-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 308,32 грн
Нефопам-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурна чарункова упаковка, коробка, контурн. чарунк. уп., коробка, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 315,86 грн
Нефам Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, попередньо заповнений шприц, 1 мл, у тубусі, у тубусі, № 1 Фармак
Немає в наявності