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Активні речовини — “Н”НЕФОПАМ (NEFOPAMUM)

НЕФОПАМ (NEFOPAMUM) Діюча речовина

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Знайдено: 7 препаратів
Нефам розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістерах, у блістерах, № 5; Фармак
Нефам Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістерах, у блістерах, № 5 Фармак
В 449 аптеках
від 302,60 грн
Ціни в аптеках
Нефам таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 20; Фармак
Нефам Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 20 Фармак
В 307 аптеках
від 94,90 грн
Ціни в аптеках
Нефопам розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 3; Новеко Інвест енд Трейд Корп
Нефопам Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 3 Новеко Інвест енд Трейд Корп
В 299 аптеках
від 211,03 грн
Ціни в аптеках
Нефальжик розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; Біокодекс
Нефальжик Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Біокодекс
В 228 аптеках
від 330,38 грн
Ціни в аптеках
Нефопам-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Нефопам-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 51 аптеці
від 308,32 грн
Ціни в аптеках
Нефопам-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурна чарункова упаковка, коробка, контурн. чарунк. уп., коробка, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Нефопам-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурна чарункова упаковка, коробка, контурн. чарунк. уп., коробка, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1 аптеці
від 315,86 грн
Ціни в аптеках
Нефам розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, попередньо заповнений шприц, 1 мл, у тубусі, у тубусі, № 1; Фармак
Нефам Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, попередньо заповнений шприц, 1 мл, у тубусі, у тубусі, № 1 Фармак
Немає в наявності