інфузійна терапія - в/в введення препарату 1 мг /(5 мл р-ну д/інф)/год перші 2- х год (близько15 мкг/кг/год), при добрій переносимості і при відсутності вираженої артеріальної гіпотензії після перших 2-х год введення дозу збільшують до 2 мг/(10 мл р-ну д/інф)/год (близько 30 мкг/кг/год), із масою тіла значно <70 кг і особам із лабільним АТ введення препарату розпочинати з дози 0,5 мг/(2,5 мл препарату, р-ну д/інфузій)/год.; введення в цистерни головного мозку: у ході хірургічного втручання свіжоприготований р-н препарату (1 мл інфузійного р-ну і 19 мл р-ну Рінгера), підігрітий до температури тіла, вводити інтрацистернально, даний р-н використати одразу після приготування, пацієнтам, яким об’ємне перевантаження небажане або протипоказане, вводити через центральну вену за допомогою катетера без додаткового введення супутнього р-у д/інфузій, вводити разом з одним із таких р-нів: 5% р-ном глюкози, 0,9% р-ном натрію хлориду, р-ном Рінгера лактату, р-ном Рінгера лактату з магнієм, р-ном декстрану 40, полі (0-2-гідроксіетіл) крохмалю 6%, альбуміном плазми крові 5% або цільною кров’ю; в/в терапію німодипіном розпочинати не пізніше ніж ч/з 4 дні після крововиливу і продовжувати увесь період максимального ризику розвитку вазоспазму (10-14 дн.) після субарахноїдального крововиливу; якщо у процесі профілактичного застосування р-ну німодипіну проводиться хірургічне лікування крововиливу, в/в терапію необхідно продовжувати мінімум 5 днів після оперативного втручання, після закінчення інфузійної терапії протягом наступних 7 днів або довше рекомендується p/os прийом табл. форми німодипіну 60 мг 6 р/добу із дотриманням інтервалу між прийомами не менше 4-х год; лікування: інфузійна терапію - якомога раніше і проводити протягом щонайменше 5 днів, але не більше 14 днів, після закінчення інфузійної терапії наступні 7 днів рекомендується p/os прийом таблетованої форми німодипіну 60 мг 6 р/добу із дотриманням інтервалу між прийомами не менше 4-х годин.