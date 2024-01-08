НІМОДИПІН (NIMODIPINUM) Діюча речовина
гіпотензивна, судиннорозширююча, протиішемічна дія; антагоніст кальцієвих каналів 1,4-дигідропіридинової групи, добре проникає через гематоенцефалічний бар’єр, зв’язується із кальцієвими каналами Ca2+ L-типу та блокує трансмембранне проникнення Ca2+,проявляючи високу афінність і селективність, при патологічних станах, пов’язаних із підвищеним проникненням іонів Ca2+ до нервових клітин, (церебральна ішемія), покращує їх стабільність та функціональні властивості; ішемічні неврологічні ураження у пацієнтів із субарахноїдальним крововиливом та рівень смертності при застосуванні німодипіну суттєво знижуються.
профілактика і лікування ішемічних неврологічних розладів, обумовлених спазмом судин головного мозку після субарахноїдального крововиливу внаслідок розриву аневризми.
інфузійна терапія - в/в введення препарату 1 мг /(5 мл р-ну д/інф)/год перші 2- х год (близько15 мкг/кг/год), при добрій переносимості і при відсутності вираженої артеріальної гіпотензії після перших 2-х год введення дозу збільшують до 2 мг/(10 мл р-ну д/інф)/год (близько 30 мкг/кг/год), із масою тіла значно <70 кг і особам із лабільним АТ введення препарату розпочинати з дози 0,5 мг/(2,5 мл препарату, р-ну д/інфузій)/год.; введення в цистерни головного мозку: у ході хірургічного втручання свіжоприготований р-н препарату (1 мл інфузійного р-ну і 19 мл р-ну Рінгера), підігрітий до температури тіла, вводити інтрацистернально, даний р-н використати одразу після приготування, пацієнтам, яким об’ємне перевантаження небажане або протипоказане, вводити через центральну вену за допомогою катетера без додаткового введення супутнього р-у д/інфузій, вводити разом з одним із таких р-нів: 5% р-ном глюкози, 0,9% р-ном натрію хлориду, р-ном Рінгера лактату, р-ном Рінгера лактату з магнієм, р-ном декстрану 40, полі (0-2-гідроксіетіл) крохмалю 6%, альбуміном плазми крові 5% або цільною кров’ю; в/в терапію німодипіном розпочинати не пізніше ніж ч/з 4 дні після крововиливу і продовжувати увесь період максимального ризику розвитку вазоспазму (10-14 дн.) після субарахноїдального крововиливу; якщо у процесі профілактичного застосування р-ну німодипіну проводиться хірургічне лікування крововиливу, в/в терапію необхідно продовжувати мінімум 5 днів після оперативного втручання, після закінчення інфузійної терапії протягом наступних 7 днів або довше рекомендується p/os прийом табл. форми німодипіну 60 мг 6 р/добу із дотриманням інтервалу між прийомами не менше 4-х год; лікування: інфузійна терапію - якомога раніше і проводити протягом щонайменше 5 днів, але не більше 14 днів, після закінчення інфузійної терапії наступні 7 днів рекомендується p/os прийом таблетованої форми німодипіну 60 мг 6 р/добу із дотриманням інтервалу між прийомами не менше 4-х годин.
індивідуальна підвищена чутливість до німодипіну або до будь-якого компонента препарату, застосування препарату, вкритог плівковою оболонкою, у комбінації з рифампіцином або протиепілептичними засобами (фенобарбітал, фенітоїн, карбамазепін), оскільки одночасне застосування цих ЛЗ призводить до значного зниження ефективності препарату.
тромбоцитопенія, АР, шкірний висип, головний біль, тахікардія, гіпотензія, нудота, вазодилатація, брадикардія, кишкова непрохідність, транзиторне підвищення активності ферментів печінки, р-ції у місці ін’єкцій та інфузій, тромбофлебіт у ділянці інфузії.