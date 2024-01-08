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Активні речовини — “Н”НІСТАТИН (NYSTATINUM)

НІСТАТИН (NYSTATINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 7 препаратів
Ністатин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500000 од, блістер, № 20; Борщагівський ХФЗ
Ністатин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500000 од, блістер, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 940 аптеках
від 37,83 грн
Ціни в аптеках
Ністатинова мазь мазь, 100000 од/г, туба, 15 г, № 1; Лубнифарм
Ністатинова мазь Мазь, 100000 од/г, туба, 15 г, № 1 Лубнифарм
В 834 аптеках
від 39,00 грн
Ціни в аптеках
Ністатин супозиторії ректальні, 500000 од, стрип, в пачці, в пачці, № 10; Монфарм
Ністатин Супозиторії ректальні, 500000 од, стрип, в пачці, в пачці, № 10 Монфарм
В 579 аптеках
від 106,89 грн
Ціни в аптеках
Ністатин-Здоров'Я суспензія оральна, 100000 мо/мл, флакон, 50 мл, № 1; Здоров'я ФК
Ністатин-Здоров'Я Суспензія оральна, 100000 мо/мл, флакон, 50 мл, № 1 Здоров'я ФК
В 124 аптеках
від 147,10 грн
Ціни в аптеках
Ністатин-Здоров'Я таблетки, вкриті оболонкою, 500000 од, блістер, у коробці, у коробці, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ністатин-Здоров'Я Таблетки, вкриті оболонкою, 500000 од, блістер, у коробці, у коробці, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 30 аптеках
від 27,18 грн
Ціни в аптеках
Ністатин супозиторії ректальні, 250000 од, стрип, в пачці, в пачці, № 10; Монфарм
Ністатин Супозиторії ректальні, 250000 од, стрип, в пачці, в пачці, № 10 Монфарм
В 7 аптеках інших міст
від 72,36 грн
Ціни в інших містах
Ністатин-Здоров'Я таблетки, вкриті оболонкою, 500000 од, блістер, у коробці, у коробці, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ністатин-Здоров'Я Таблетки, вкриті оболонкою, 500000 од, блістер, у коробці, у коробці, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Немає в наявності

фунгістатична дія; а/б полієнової групи, що продукується актиноміцетом Streptomyces noursei; призводить до втрати основних компонентів клітини; пошкоджує збудників дерматомікозів, глибоких та вісцеральних бластомікозів, збудників хромомікозу та споротрихозу, пліснявих мікозів, деяких патогенних найпростіших, особливо чутливі дріжджоподібні грибки роду Candida та аспергили; пригнічує розвиток вегетативних форм дезинтерійних амеб у кишечнику; стійкість до препарату у грибків роду Candida та інших чутливих видів розвивається повільно; не активний відносно бактерій, актиноміцетів і вірусів.

захворювання шкіри, спричинені грибами роду Candida.
Табл.: лікування захворювань травного тракту, викликаних грибками роду Candida (Candida albicans); кандидозу слизових оболонок порожнини рота, шкіри і травного тракту; супоз. ректальні: кандидоз нижніх відділів кишечнику, профілактика грибкових уражень у до- та післяопераційний період при хірургічних втручаннях на нижніх відділах кишечнику.

місцево: тонким шаром на уражену поверхню шкіри 1-2 р/добу протягом 7-10 днів; при хр. рецидивуючих та генералізованих кандидомікозах проводити повторні курси лікування з перервами між ними 2-3 тижні.
Внутрішньо: дорослим по 500 000 ОД 3 - 4 р/добу; добова доза - 1,5 - 3,0 млн ОД; у тяжких випадках - до 4-6 млн ОД (8-12 табл.); дітям після 6 років (дози такі ж самі як для дорослих); середня тривалість лікування 10 - 14 днів (залежно від тяжкості захворювання та чутливості до ЛЗ); при хр. рецидивуючих кандидозах проводять повторні курси терапії з перервами між ними 2 - 3 тижні; МДД для дітей віком від 6 років − 2 000 000 ОД (4 табл.), від 13 років − 4 000 000 ОД (8 табл.), у тяжких випадках − 6 000 000 ОД (12 табл.).
Супоз. ректальні: дорослим та дітям віком від 13 років по 1 супоз. (500 000 ОД) 2 р/добу або по 1 супоз.
(250 000 ОД) 4 р/добу; МДД - 1 000 000 ОД (2 супоз. по 500 000 ОД або 4 супоз. по 250 000 ОД); тривалість застосування становить 10-14 днів; при необхідності курс повторити через 2-3 тижні.

гіперчутливість до препарату; виразкова хвороба шлунка та ДПК.

АР (включаючи свербіж, висипи, гарячка, озноб).
Гіркий присмак у роті, диспептичні прояви, нудота, блювання, гастралгія, діарея, АР: підвищення температури тіла, озноб, шкірні висипання, кропив’янка, свербіж, бронхоспазм, набряк обличчя; с-м Стівенса-Джонсона, фотосенсибілізація, тахікардія, неспецифічні міалгії; можливий ризик розповсюдження резистентних форм грибків, що вимагає відміни препарату.