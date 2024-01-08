місцево: тонким шаром на уражену поверхню шкіри 1-2 р/добу протягом 7-10 днів; при хр. рецидивуючих та генералізованих кандидомікозах проводити повторні курси лікування з перервами між ними 2-3 тижні.

Внутрішньо: дорослим по 500 000 ОД 3 - 4 р/добу; добова доза - 1,5 - 3,0 млн ОД; у тяжких випадках - до 4-6 млн ОД (8-12 табл.); дітям після 6 років (дози такі ж самі як для дорослих); середня тривалість лікування 10 - 14 днів (залежно від тяжкості захворювання та чутливості до ЛЗ); при хр. рецидивуючих кандидозах проводять повторні курси терапії з перервами між ними 2 - 3 тижні; МДД для дітей віком від 6 років − 2 000 000 ОД (4 табл.), від 13 років − 4 000 000 ОД (8 табл.), у тяжких випадках − 6 000 000 ОД (12 табл.).

Супоз. ректальні: дорослим та дітям віком від 13 років по 1 супоз. (500 000 ОД) 2 р/добу або по 1 супоз.

(250 000 ОД) 4 р/добу; МДД - 1 000 000 ОД (2 супоз. по 500 000 ОД або 4 супоз. по 250 000 ОД); тривалість застосування становить 10-14 днів; при необхідності курс повторити через 2-3 тижні.