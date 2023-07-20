фармакодинамічні параметри. Нітрендипін належить до групи антагоністів кальцію — похідних 1,4-дигідропіридину, демонструючи селективне блокування каналів, які пропускають іони кальцію через ліпідний шар мембрани клітин, переважно у периферійних кровоносних судинах. Здатний проявляти такі фармакологічні впливи: селективне розширення периферійних судин, що приводить до зниження АТ, а також антистенокардитичний та нефропротективний ефекти. Антигіпертензивний ефект виявляється внаслідок зменшення проникнення іонів кальцію через клітинні мембрани гладких м’язів судинної стінки. Це веде до зниження скоротливості судинних м’язів, що, зі свого боку, зумовлює дилатацію периферійних артерій; знижує ЗПСО і надмірно високий АТ. Нітрендипін також має помірні натрійуретичні властивості, здебільшого на старті терапії.

Фармакокінетичні параметри. Після прийому усередину нітрендипін абсорбується у ШКТ швидко і повністю. Абсорбція становить 88%. Час досягнення С max в плазмі крові — від 1 до 3 год. Середня С max варіює у межах від 6,1 до 19 мкг/л. Через виражений ефект першого проходження через печінку, системна біодоступність нітрендипіну не перевищує 20–30%. З альбумінами у плазмі крові зв’язується 96–98% речовини. Таким чином виведення нітрендипіну шляхом гемодіалізу або перитонеального діалізу неможливе. У стані рівноваги об’єм розподілу нітрендипіну досягає 5–9 л/кг маси тіла. Нітрендипін практично цілком підлягає біотрансформації шляхом окислювальних реакцій в печінці, формуючи неактивні метаболіти. Близько 77% прийнятої дози виводиться з організму з сечею, до 0,1% — у незміненому стані, останок — через жовч та кал у формі метаболітів. Т ½ нітрендипіну з плазми крові — близько 8–12 год. Немає доказів кумуляції в організмі активної субстанції чи метаболітів у стаціонарній фазі. За наявності хронічної патології печінки Т ½ нітрендипіну з організму підвищується у 2–3 рази. Хворим з нирковою недостатністю легкої та помірної тяжкості корегувати дозу нутрендипіну не потрібно.