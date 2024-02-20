табл.: для дорослих рекомендована добова доза - 400-800 мг, розподілена на 4 прийоми; середня добова доза - 400 мг; при тяжких захворюваннях добову дозу збільшити до 800 мг; МДД - 800 мг; для дітей старше 3 років рекомендована добова доза становить 200-400 мг; тривалість лікування залежить від характеру та перебігу захворювання; при хр. інфекціях призначають повторними курсами тривалістю 2 тижн. з двотижневими перервами (курс лікування може тривати кілька міс.); капс.: при г. інфекціях сечовивідних шляхів дорослим по 250 мг 3 р/добу 5-10 днів; при хр. інфекціях сечовивідних шляхів і з метою профілактики рецидивів добова доза для дорослих - 250-500 мг.