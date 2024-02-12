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Активні речовини — “Н”НІТРОФУРАЛ (NITROFURALUM)

НІТРОФУРАЛ (NITROFURALUM) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Фурацилін® порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування, 40 мг, саше, 2 г, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10; Исток-Плюс
Фурацилін® Порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування, 40 мг, саше, 2 г, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10 Исток-Плюс
В 354 аптеках
від 94,04 грн
Ціни в аптеках
Фурацилін® таблетки для приготування розчину д/зовнішнього застосування, 20 мг, блістер, № 20; Галичфарм
Фурацилін® Таблетки для приготування розчину д/зовнішнього застосування, 20 мг, блістер, № 20 Галичфарм
В 293 аптеках
від 90,80 грн
Ціни в аптеках
Фурацилін краплі вушні, розчин, 0,066 %, флакон, 20 мл, № 1; Віола
Фурацилін Краплі вушні, розчин, 0,066 %, флакон, 20 мл, № 1 Віола
В 232 аптеках
від 41,67 грн
Ціни в аптеках
Фурацилін-Тернофарм порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування, 20 мг, саше, 0.94 г, № 30; Тернофарм
Фурацилін-Тернофарм Порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування, 20 мг, саше, 0.94 г, № 30 Тернофарм
В 214 аптеках
від 88,43 грн
Ціни в аптеках

діє на Грам(+) та Грам(-) м/о - стафілококи, стрептококи, дизентерійну і кишкову палички, сальмонелу, збудників газової гангрени; сприяє процесам грануляції і загоєння ран; механізм дії пов’язаний з його здатністю відновлювати нітрогрупу в аміногрупу, порушувати функцію ДНК, гальмувати клітинне дихання м/о; порушує утворення ацетил-КоА з піровиноградної кислоти, тобто обмін енергії і синтетичні процеси в мікробній клітині.

гнійні рани, пролежні, виразкові ураження, опіки II та III ступенів, остеомієліт, емпієма плеври, хр. гнійні отити, анаеробні інфекції, полоскання рота і горла, фурункули зовнішнього слухового проходу.

для зовнішнього і місцевого застосування у вигляді водного 0,02% (1:5000) або спиртового 0,066% (1:1500) р-нів; при приготуванні водного р-ну 1 табл. розчиняють у 100 мл ізотонічного р- ну натрію хлориду або води дистильованої (для швидкого розчинення використовують гарячу воду); для приготування спиртового р-ну 1 табл. розчиняють у 30 мл 70% етанолу; зовнішньо при гнійних ранах, пролежнях, виразкових ураженнях, опіках ІІ-ІІІ ст., для підготовки гранулюючої поверхні до пересадження шкіри і до вторинного шва зрошують рану водним р-ном і накладають вологі пов’язки; місцево: остеомієліт після операції - промивання порожнини водним р-ном з подальшим накладенням вологої пов’язки; емпієма плеври - після видалення гною проводять промивання плевральної порожнини і вводять 20-100 мл водного р-ну; при анаеробній інфекції, після стандартного хірургічного втручання, рану також обробляють водним р-ном; при отитах та фурункулах спиртовий р-н (краплі), нагрітий до температури тіла, застосовувати зовнішньо: 8-10 крап. р-ну наносять на ватний тампон або турунду і вводять у зовнішній слуховий прохід 2 р/добу; для полоскання рота і горла 20 мг (1 табл.) розчиняють у 100 мл води.

підвищена чутливість до препарату (ідіосинкразія), алергічні дерматози.

нудота, блювання, зниження апетиту, запаморочення, шкірний свербіж, дерматити, при полосканні порожнини рота та горла - подразнення слизової оболонки, ангіоневротичний набряк.