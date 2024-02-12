для зовнішнього і місцевого застосування у вигляді водного 0,02% (1:5000) або спиртового 0,066% (1:1500) р-нів; при приготуванні водного р-ну 1 табл. розчиняють у 100 мл ізотонічного р- ну натрію хлориду або води дистильованої (для швидкого розчинення використовують гарячу воду); для приготування спиртового р-ну 1 табл. розчиняють у 30 мл 70% етанолу; зовнішньо при гнійних ранах, пролежнях, виразкових ураженнях, опіках ІІ-ІІІ ст., для підготовки гранулюючої поверхні до пересадження шкіри і до вторинного шва зрошують рану водним р-ном і накладають вологі пов’язки; місцево: остеомієліт після операції - промивання порожнини водним р-ном з подальшим накладенням вологої пов’язки; емпієма плеври - після видалення гною проводять промивання плевральної порожнини і вводять 20-100 мл водного р-ну; при анаеробній інфекції, після стандартного хірургічного втручання, рану також обробляють водним р-ном; при отитах та фурункулах спиртовий р-н (краплі), нагрітий до температури тіла, застосовувати зовнішньо: 8-10 крап. р-ну наносять на ватний тампон або турунду і вводять у зовнішній слуховий прохід 2 р/добу; для полоскання рота і горла 20 мг (1 табл.) розчиняють у 100 мл води.