нудота, блювання, відсутність апетиту, частота та вираженість яких дозозалежна, біль у животі, діарея, панкреатит; головний біль, сонливість, запаморочення, депресія, ейфорія, ністагм, сплутаність свідомості, психотичні реакції, невгамовність (збудженість), астенія, підвищення внутрішньочерепного тиску; необоротні периферичні поліневропатії; реакції гіперчутливості (аутоімунні реакції, асоційовані з хр. змінами в печінці та легенях, вовчакоподібний с-м); г. легеневі реакції підвищеної чутливості (гарячка, еозинофілієя, кашель, біль у грудях, задишка, легеневий інфільтрат або ущільнення та плевральний випіт ); фіброз легень; БА; гепатит, холестатична жовтяниця, холестатичні порушення функції печінки; гіперемія, циркуляторний колапс; шкірні висипи, макулопапульозні висипання, кропив’янка, свербіж, зворотне випадання волосся, ангіоневротичний набряк, анафілаксія, запалення слинних залоз, екзема, ексфоліативний дерматит, мультиморфна еритема (с-м Стівенса-Джонсона), вовчакоподібний с-м; мегалобластна анемія, лейкопенія, гранулоцитопенія/ агранулоцитоз, тромбоцитопенія, апластична анемія, гемолітична анемія у пацієнтів з дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; подагра, міалгія, біль у суглобах; псевдомембранозний коліт, грибкова суперінфекція; порушення зору; транзиторне порушення сперматогенезу.