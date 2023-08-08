НІТРОФУРАНТОЇН (NITROFURANTOINUM) Діюча речовина
протимікробний ЛЗ групи нітрофурану, уроантисептик; впливає на різні ферментні системи м/о; бактеріостатична дія (бактерицидний при високих концентраціях); чутливі м/о: Enterococci, Escherichia coli, Citrobacter spp., Streptococci групи В, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis; Salmonella spp., Bacteroides spp., Streptococcus pneumoniae; помірно чутливі: Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp., Proteus spp., Providencia spp.
бактеріальні інфекції сечовивідних шляхів (пієліт, пієлонефрит, цистит, уретрит), у тому числі для тривалої терапії рецидивів, а також для попередження інфекцій при урологічних операціях, катетеризації, цистоскопії.
p/os; г. інфекції: дорослим та дітям віком від 12 років - 100 мг 2 р/добу протягом 7 днів; тяжкі хр. рецидивуючі інфекції: дорослим - 100 мг 4 р/добу протягом 7 днів; для дорослих вища разова доза - 300 мг, МДД - 600 мг; хірургічна профілактика: дорослим - 100 мг 2 р/добу в день процедури та 3 дні після процедури.
підвищена чутливість до нітрофурантоїну, інших нітрофуранів або до допоміжних речовин ЛЗ; анурія; олігурія; г. порфірія; ниркова недостатність (кліренс креатиніну менше 60 мл/хв); цироз печінки; хр. гепатит; хр. СН; пацієнти, що перебувають на ГД або ПД; недостатність глюкозо-6- фосфатдегідрогенази (загроза гемолітичної анемії); неврит і поліневропатія; легеневий фіброз; пієлонефрит при наявності супутнього паренхіматозного запалення нирок або паранефрального абсцесу.
нудота, блювання, відсутність апетиту, частота та вираженість яких дозозалежна, біль у животі, діарея, панкреатит; головний біль, сонливість, запаморочення, депресія, ейфорія, ністагм, сплутаність свідомості, психотичні реакції, невгамовність (збудженість), астенія, підвищення внутрішньочерепного тиску; необоротні периферичні поліневропатії; реакції гіперчутливості (аутоімунні реакції, асоційовані з хр. змінами в печінці та легенях, вовчакоподібний с-м); г. легеневі реакції підвищеної чутливості (гарячка, еозинофілієя, кашель, біль у грудях, задишка, легеневий інфільтрат або ущільнення та плевральний випіт ); фіброз легень; БА; гепатит, холестатична жовтяниця, холестатичні порушення функції печінки; гіперемія, циркуляторний колапс; шкірні висипи, макулопапульозні висипання, кропив’янка, свербіж, зворотне випадання волосся, ангіоневротичний набряк, анафілаксія, запалення слинних залоз, екзема, ексфоліативний дерматит, мультиморфна еритема (с-м Стівенса-Джонсона), вовчакоподібний с-м; мегалобластна анемія, лейкопенія, гранулоцитопенія/ агранулоцитоз, тромбоцитопенія, апластична анемія, гемолітична анемія у пацієнтів з дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; подагра, міалгія, біль у суглобах; псевдомембранозний коліт, грибкова суперінфекція; порушення зору; транзиторне порушення сперматогенезу.