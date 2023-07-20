вульвовагінальні інфекції - дорослі: 1 табл. 3 р/добу після прийому їжі протягом 7 днів для лікування жінки та її партнера при можливості, для місцевого лікування застосовують капс. вагінальні м’які або крем вагінальний, пацієнтам, які лікуються лише табл., збільшити дозу до 4 табл./добу; утримуватися від сексуальних контактів під час лікування, в іншому випадку застосовувати крем вагінальний перед кожним статевим актом; діти віком від 10 років і старше: рекомендована доза 10 мг/кг маси тіла/добу розділена на 2 прийоми, після їжі, тривалість лікування - у середньому 10 днів; інфекції сечовивідних шляхів - дорослі: рекомендована доза залежить від ступеня тяжкості захворювання і становить 3-6 табл./добу (200-400 мг 3 р/добу) після їди, курс лікування - у середньому 1-2 тижні; діти віком від 6 років і старше: рекомендована доза 10-20 мг/кг маси тіла/добу розділена на 2 прийоми, приймати після їди, тривалість лікування 7 - 14 днів; табл. можна застосовувати для подовження курсу лікування або повторного циклу лікування інфекцій сечовидільних шляхів; кишковий амебіаз - дорослі: по 2 табл. 3 р/добу, після їди, протягом 10 діб; діти віком від 6 років і старше: рекомендована доза по 30 мг/кг маси тіла/добу розділена на 3 прийоми, протягом 10 діб; кишковий лямбліоз - дорослі: по 2 табл. 2-3 р/добу, після їди, протягом 7 діб; діти віком від 6 років і старше: рекомендована доза по 30 мг/кг маси тіла/добу розділена на 2 прийоми, після їди, протягом 7 діб.