НІЦЕРГОЛІН (NICERGOLINUM) Діюча речовина
дериват ерголіну, покращує поглинання і споживання глюкози у мозку, біосинтез білків і нуклеїнової кислоти, впливає на різні системи нейромедіаторів; при введенні парентерально - блокує α1-адренергічні рецептори; значно підвищує активність ацетилхолинестерази, посилює активність і переміщення у мембрану Са-залежних РКС ізоформ, ці ферменти приймають участь у механізмі секреції розчинного амілоїдного попередника протеїну, що призводить до посилення його вивільнення і до зниження продукції патологічного β-амілоїду; антиоксидантний ефект і активація ферментів детоксикації препаратом захищає нервові клітини від загибелі внаслідок окиснювального навантаження та апоптозу; послаблює залежне від віку зниження вмісту синтетази окису азоту мРНК у нейронах, що може сприяти покращанню когнитивної ф-ції.
г. та хр. цереброваскулярні порушення метаболізму внаслідок атеросклерозу, тромбозу та емболії церебральних судин, транзиторних порушень церебрального кровообігу (транзиторні ішемічні атаки); головний біль; додаткова терапія для лікування АГ; додаткова терапія при системній АГ,постінсультні стани, судинна деменція (мультиінфарктна деменція), дегенеративні стани, пов’язані із деменцією (сенільна та пресенільна деменція типу Альцгеймера, деменція при хворобі Паркінсона).
в/м 4 мг (2-4 мл) 2 р/добу; 4-8 мг в/в в 100 мл фізіологічного р-ну хлориду натрію або 5% р-ну глюкози 1 р/добу, в деяких випадках введення такої ж дози повторити протягом доби; ввести в/артеріально 4 мг в 10 мл фізіологічного р-ну хлориду натрію, повільно, 2 і більше хв; p/os рекомендована доза - 5-10 мг 3 р/день з однаковим інтервалом, між прийомами їжі, протягом тривалого часу; при станах, що характеризуються погіршенням когнітивної ф-ції, постінсультних станах, судинної деменції рекомендована доза 1 табл. 1-2 р/добу (30-60 мг), звичайна добова доза для дорослих 30 мг, тимчасово добову дозу можна збільшити до 60 мг, у випадку судинних розладів очей або внутрішнього вуха рекомендована доза 15-30 мг/добу, приймати перед їдою з невеликою кількістю води, не розжовуючи, якщо призначено прийом 1 р/добу, бажано прийняти вранці.
підвищена чутливість до активної речовини, алкалоїдів ріжків або до будь-якого компонента препарату; нещодавно перенесений ІМ, г. кровотеча, ортостатична гіпотензія, тяжка брадикардія; одночасний прийом симпатоміметиків (агоністи α- чи β-рецепторів).
запор, нудота, блювання, підвищення кислотності шлункового соку, діарея, біль у животі;артеріальна гіпотензія, запаморочення, напади стенокардії, похолодання кінцівок, тахікардія;запаморочення, головний біль, сплутаність свідомості, сонливість, безсоння, ажитація; ангіоневротичний набряк, шкірні висипання, свербіж; порушення еякуляції; відчуття жару, припливи, пітливість, біль у кінцівках, підвищення t° тіла.