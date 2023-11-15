механізм дії. Нітизинон, або 2-(2-нітро-4-трифторметилбензоїл)-циклогексан-1,3-діон, є конкурентним інгібітором 4-гідроксифенілпіруватдіоксигенази — ферменту, що передує фумарилацетоацетатгідролазі в процесі деградації тирозину (другий етап). Інгібуючи нормальний катаболізм тирозину у пацієнтів зі спадковою тирозинемією 1-го типу та алкаптонурією, нітизинон запобігає накопиченню токсичних метаболітів.

Біохімічним дефектом при спадковій тирозинемії 1-го типу є дефіцит фумарилацетоацетатгідролази, яка є кінцевим ферментом шляху катаболізму тирозину. Нітизинон запобігає накопиченню токсичних проміжних сполук — малеїлацетоацетату та фумарилацетоацетату. В іншому випадку ці проміжні продукти перетворюються на токсичні метаболіти сукцинілацетон та сукцинілацетоацетат. Сукцинілацетон пригнічує шлях синтезу порфірину, що призводить до накопичення 5-амінолевулінату.

Біохімічним дефектом при алкаптонурії є дефіцит гомогентизат-1,2-діоксигенази, третього ферменту шляху катаболізму тирозину. Нітизинон запобігає накопиченню токсичного метаболіту — гомогентизинової кислоти, що призводить до охронозу суглобів та хрящів.

Фармакодинамічні ефекти. У пацієнтів зі спадковою тирозинемією 1-го типу застосування нітизинону нормалізує метаболізм порфіринів з нормальною активністю порфобіліногенсинтази еритроцитів та вмістом 5-амінолевулінату в сечі, знижує екскрецію сукцинілацетону з сечею, підвищує концентрацію тирозину в сечі. Дані клінічного дослідження свідчать про те, що у 90% пацієнтів рівень сукцинілацетону в сечі нормалізувався протягом 1-го тижня лікування.

Нітизинон проникає крізь плаценту.

Фармакокінетика. Середній час досягнення С max у плазмі крові становить 3 год для препарату у формі капсули та 15 хв для суспензії. Прийом їжі може збільшити час досягнення С max на 6 год.

Середній термінальний Т ½ нітизинону з плазми крові у здорових чоловіків-добровольців становив 54 год.