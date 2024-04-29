проявляє антитоксичну, протизапальну та десенсибілізуючу дію; донатор іонів сірки; використовується як субстрат роданідною системою організму для синтезу нетоксичних тіосполук; антидот при отруєнні синільною к-тою та ціанідами, арсеном, свинцем, ртуттю, сполуками йоду і брому; при отруєнні сполуками арсену, ртуті і свинцю утворює неотруйні сульфіти; при отруєнні ціанідами утворює менш отруйні роданідні сполуки.