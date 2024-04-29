Всі аптеки України
Активні речовини — “Н”НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ* (NATRII THIOSULFAS*)

НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ* (NATRII THIOSULFAS*) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 3 препарати
Натрію тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій, 300 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Натрію тіосульфат-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 300 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 873 аптеках
від 117,50 грн
Ціни в аптеках
Натрію тіосульфат-Біолік розчин для ін'єкцій, 30 %, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10; БІОЛІК ФАРМА
Натрію тіосульфат-Біолік Розчин для ін'єкцій, 30 %, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10 БІОЛІК ФАРМА
В 11 аптеках
від 107,67 грн
Ціни в аптеках
Натрію тіосульфат-Біолік розчин для ін'єкцій, 30 %, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; БІОЛІК ФАРМА
Натрію тіосульфат-Біолік Розчин для ін'єкцій, 30 %, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 БІОЛІК ФАРМА
В 1 аптеці інших міст
від 125,80 грн
Ціни в інших містах

проявляє антитоксичну, протизапальну та десенсибілізуючу дію; донатор іонів сірки; використовується як субстрат роданідною системою організму для синтезу нетоксичних тіосполук; антидот при отруєнні синільною к-тою та ціанідами, арсеном, свинцем, ртуттю, сполуками йоду і брому; при отруєнні сполуками арсену, ртуті і свинцю утворює неотруйні сульфіти; при отруєнні ціанідами утворює менш отруйні роданідні сполуки.

отруєння сполуками арсену, ртуті, свинцю, синільною к-тою та її солями, йодом, бромом та їх солями.

при отруєннях сполуками арсену, ртуті, свинцю, йодом, бромом та їх солями: в/в болюсно по 1,5-3 г; при отруєннях синільною к-тою та її солями: в/в у дозі 15 г; призначати протягом усього токсикогенного періоду.

гіперчутливість до компонентів ЛЗ.

задишка, утруднене дихання; нудота, блювання; головний біль, запаморочення, порушення свідомості, дзвін у вухах, затуманення зору; зниження АТ аж до колапсу, втрата свідомості, тахікардія; р-ції гіперчутливості, анафілактичні р-ції, артралгія, гарячка; свербіж, висипання (у т.ч. макулопапульозні), кропив’янка, гіперемія, відчуття жару; р-ції у місці введення, загальна слабкість, посилення діурезу.