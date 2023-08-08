Активні речовини — “Н”НАФТИДРОФУРИЛ (NAFTIDROFURYLUM) НАФТИДРОФУРИЛ (NAFTIDROFURYLUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Дузофарм® Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Вітаміни Немає в наявності Ціни в аптеках Дузофарм® Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Вітаміни Немає в наявності Ціни в аптеках Дузофарм® Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Вітаміни Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять НАФТИДРОФУРИЛ