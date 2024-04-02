рекомендована доза 300 мг 2р/добу, терапію продовжувати, доки пацієнт відповідає на лікування.Якщо пацієнт пропустив прийом дози, не приймати додаткову дозу, а прийняти наступну дозу відповідно до призначення.Можлива тимчасова відміна лікування або зменшення дози препарату для зниження гематологічної токсичності (нейтропенія, тромбоцитопенія), яка не пов’язана з самою лейкемією. Якщо виникає клінічно значуща помірна або тяжка негематологічна токсичність, лікування препаратом припинити, а після нормалізації стану можливе поновлення прийому препарату в дозі 400 мг 1 р/добу. Якщо доцільно з клінічної точки зору, спробувати знову підвищити дозу до 300 мг 2р/добу, при підвищенні сироваткової ліпази до 3-4 ступеня дозу знижують до 400 мг 1 р/добу або припиняють прийом препарату, рівні сироваткової ліпази контролювати щомісяця або за клінічними показаннями, при підвищенні рівня білірубіну або печінкових трансаміназ до 3-4-го ступеня зменшити дозу до 400 мг 1р/добу або припинити застосування препарату, рівень білірубіну та печінкових трансаміназ контролювати щомісячно або за клінічними показаннями; застосовувати 2 р/добу, з інтервалом приблизно 12 год;не приймати під час їди, капс. ковтають цілими, запиваючи водою. Не можна їсти принаймні за 2 год. до прийому дози та щонайменше протягом однієї год. після прийому. Дозування для пацієнтів з уперше діагностованою Ph+ ХМЛ хронічної фази (ХФ): 300 мг 2р/добу. Дозування для пацієнтів з Ph+ ХМЛ хр. фази і ХМЛ-ФА за наявності резистентності або непереносимості до попередньої терапії:400 мг 2р/ добу. Для застосування дози 300 мг 2р/день використовують тверді капс. 150 мг. Якщо доцільно з клінічної точки зору, спробувати знову збільшити дозу до 300 мг (уперше діагностована Рh+ ХМЛ-ХФ) або до 400 мг (Ph+ ХМЛ- ХФ або ХМЛ-ФА із резистентністю до іматинібу або непереносимістю лікування) 2р/добу.При підвищенні рівня ліпази до 3-4 ступеня зменшити дозу до 400 мг 1 р/добу або припинити застосування препарату.