вводити п/ш або в/в. Лікування симптоматичної анемії у дорослих з ХНН: необхідна оцінка лікарем індивідуального перебігу хвороби та стану пацієнта, вплинути на варіабельність Hb можна за допомогою корекції дози із врахуванням цільового діапазону Hb від 10 г/дл (6,21 ммоль/л) до 12 г/дл (7,45 ммоль/л), уникати стійкого підвищення Hb до рівня >12 г/дл (7,45 ммоль/л), уникати підвищення Hb >ніж 2 г/дл (1,24 ммоль/л) протягом 4-х тижневого періоду.Пацієнти, які не отримують діаліз: рекомендована початкова доза становить 1,2 мкг/кг маси тіла 1 р/міс. п/ш з метою досягнення Hb >10 г/дл (6,21 ммоль/л), збільшення дози препарату на 25% можна проводити з інтервалами в 1 міс. до досягнення індивідуального цільового Hb. При зростанні Hb >на 2 г/дл (1,24 ммоль/л) в перший місяць лікування або при зростанні Hb до 12 г/дл (7,45 ммоль/л), дозу препарату зменшують на 25%. Якщо Hb продовжує зростати, лікування перервати до моменту зниження Hb, після чого відновити введення препарату в дозі, яка приблизно на 25% менша від попередньої дози. Після переривання лікування очікується зниження Hb на 0,35 г/дл (0,22 ммоль/л)/тижд. Корекція дози препарату не повинна проводитися частіше 1 р/міс. Пацієнтам, які отримують препарат з частотою 1 р/2 тижн., та у яких Hb перевищує 10 г/дл (6,21 ммоль/л), можливе призначення препарату 1 р/міс. із застосуванням дози, яка дорівнює подвоєній дозі, що вводилася з частотою 1 р/2 тижні.Пацієнти, які на даний час отримують лікування засобами, які стимулюють еритропоез: можна перевести на терапію препаратом метокси поліетилен гліколь-епоетину β з частотою введення 1 р/міс. п/ш або в/в. Початкова доза препарату розраховується на основі попередньої тижневої дози дарбепоетину α чи епоетину, яка вводилася на момент заміни, перше введення препарату повинне бути виконане в день запланованого введення раніше застосовуваних дарбепоетину α чи епоетину. Якщо вимагається корекція дози для підтримання цільової к-ції Hb >10 г/дл (6,21 ммоль/л), місячна доза препарату може бути збільшена приблизно на 25%. При зростанні Hb >ніж на 2 г/дл (1,24 ммоль/л) протягом місяця або при зростанні Hb до 12 г/дл (7,45 ммоль/л), дозу препарату зменшують на 25%. Якщо Hb продовжує зростати, лікування перервати до моменту зниження Hb, після чого відновити введення препарату в дозі, яка на 25% менша від попередньої дози. Після припинення лікування Hb знижується на 0,35 г/дл (0,22 ммоль/л)/тижд. Лікування препаратом довготривале, при необхідності лікування може бути припинене у будь-який час.