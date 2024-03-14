Молнупіравір (Molnupiravir) Діюча речовина
Механізм дії.
Віруси використовують клітини інфікованого організму для забезпечення реплікації свого геному та генерації нових інфекційних вірусних частинок. Вірусні РНК-полімерази забезпечують правильну транскрипцію вірусного геному за допомогою нуклеозидів або нуклеотидів, наявних у клітині-хазяїні.
Проліки молнупіравір розщеплюється в плазмі крові до β-D-N4-гідроксицитидину (NHC), а потім фосфорилюються власними кіназами організму з утворенням активного мольнупіравіру 5’-трифосфату (MTP). MTP є нуклеотидним аналогом цитидинтрифосфату (ЦТФ), а у своїй таутомерній формі — уридинтрифосфата (УТФ). Таким чином, MTP як субстрат (SARS-CoV-2-)РНК-залежної РНК-полімерази конкурує переважно з ЦТФ, а також з УТФ і призводить до мутацій C на U, а також мутацій G на A. Реплікація вірусного геному не пригнічується. Навпаки, збільшення мутаційного навантаження призводить до припинення реплікації вірусу і переривання генерації наступних вірусних частинок. В результаті вірусне навантаження клінічно знижується.
Фармакокінетика.
Молнупіравір застосовують перорально.
Молнупіравір розщеплюється естеразами плазми крові до β-D-N4-гідроксицитидину.
Лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткової кисневої терапії та мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.
Рекомендована доза становить 800 мг молнупіравіру (4 капсули по 200 мг) кожні 12 год протягом 5 днів.
Не застосовувати у разі підвищеної чутливості до молнупіравіру.
Найчастіше повідомлялося про такі небажані явища (≥1% пацієнтів) у проміжному аналізі дослідження ІІІ фази у пацієнтів з легким та помірним перебігом COVID-19:
• діарея (3%)
• нудота (2%)
• запаморочення (1%)
• головний біль (1%).
Вагітність. Через брак даних застосування мольнупіравіру під час вагітності та жінкам репродуктивного віку, які не використовують надійні методи контрацепції, не рекомендується.
Годування груддю. Невідомо, чи проникає молнупіравір або його метаболіти у грудне молоко. Через можливість несприятливого впливу на немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні, годування груддю слід припинити на час лікування та протягом 4-х днів після прийому останньої дози.
На сьогоднішній день для мольнупіравіру не виявлено жодних ознак лікарської взаємодії. Клінічні дослідження взаємодії з мольнупіравіром не проводилися.