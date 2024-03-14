Механізм дії .

Віруси використовують клітини інфікованого організму для забезпечення реплікації свого геному та генерації нових інфекційних вірусних частинок. Вірусні РНК-полімерази забезпечують правильну транскрипцію вірусного геному за допомогою нуклеозидів або нуклеотидів, наявних у клітині-хазяїні.

Проліки молнупіравір розщеплюється в плазмі крові до β-D-N4-гідроксицитидину (NHC), а потім фосфорилюються власними кіназами організму з утворенням активного мольнупіравіру 5’-трифосфату (MTP). MTP є нуклеотидним аналогом цитидинтрифосфату (ЦТФ), а у своїй таутомерній формі — уридинтрифосфата (УТФ). Таким чином, MTP як субстрат (SARS-CoV-2-)РНК-залежної РНК-полімерази конкурує переважно з ЦТФ, а також з УТФ і призводить до мутацій C на U, а також мутацій G на A. Реплікація вірусного геному не пригнічується. Навпаки, збільшення мутаційного навантаження призводить до припинення реплікації вірусу і переривання генерації наступних вірусних частинок. В результаті вірусне навантаження клінічно знижується.

Фармакокінетика.

Молнупіравір застосовують перорально.

Молнупіравір розщеплюється естеразами плазми крові до β-D-N4-гідроксицитидину.