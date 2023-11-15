МОЗАПРИД (MOSAPRIDUM) Діюча речовина
є прокінетичним агентом верхнього відділу ШКТ, що вибірково діє як агоніст 5-НТ4 рецепторів; є селективним агоністом 5-НТ4 рецепторів, стимулює рухомість верхнього відділу травного тракту, не проявляє властивостей антагоніста рецептора допаміну D2; збільшує випорожнення шлунка, підвищує перистальтику шлунка та ДПК, але не підвищує перистальтику нижніх відділів травного тракту; його можна застосовувати як протиблювальний засіб.
лікування ГЕРХ, а також усунення диспептичних симптомів ШКТ (печія, нудота), пов’язаних із захворюваннями гастродуоденальної зони.
звичайна доза: 5 мг 3 р/добу до або після їди; табл. швидко розчиняється у роті, у разі необхідності її можна запити водою; МДД - 40 мг; курс лікування визначається індивідуально.
гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату; випадки, коли стимуляція моторної діяльності ШКТ може бути небезпечною (при шлунково-кишковій кровотечі, механічній непрохідності або перфорації).
діарея, запор, нудота, сухість у роті, абдомінальний біль, блювання; загальна слабкість, головний біль, безсоння, запаморочення, порушення свідомості; відчуття серцебиття, тахікардія; АР, включаючи шкірні висипання, кропив’янка; еозинофілія, збільшення рівня тригліцеридів, АСТ, АЛТ, гаммаглутамілтрансферази.