є прокінетичним агентом верхнього відділу ШКТ, що вибірково діє як агоніст 5-НТ4 рецепторів; є селективним агоністом 5-НТ4 рецепторів, стимулює рухомість верхнього відділу травного тракту, не проявляє властивостей антагоніста рецептора допаміну D 2 ; збільшує випорожнення шлунка, підвищує перистальтику шлунка та ДПК, але не підвищує перистальтику нижніх відділів травного тракту; його можна застосовувати як протиблювальний засіб.