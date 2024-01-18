МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ (MENADIONI NATRII BISULFIS) Діюча речовина
сприяє синтезу протромбіну і проконвертину, підвищує згортання крові за рахунок посилення синтезу II, VII, IX, X чинників згортання; має гемостатичну дію; стимулює K-вітамінредуктазу, що активує вітамін К і забезпечує його участь у печінковому синтезі K-вітамінзалежних плазмових чинників гемостазу.
призначають при кровоточивості і на фоні гіпопротромбінемії, зумовлених жовтяницею, при г. гепатитах, капілярних і паренхіматозних кровотечах; після хірургічних втручань і поранень, при кровотечах при виразковій хворобі шлунка і ДПК, виражених симптомах г. променевої хвороби, тривалих носових і гемороїдальних кровотечах; при геморагічних явищах у недоношених дітей, маткових передклімактеричних та ювенільних кровотечах, при спонтанній кровоточивості, підготовці до оперативних втручань, якщо є небезпека кровотечі у післяопераційний період, легеневих кровотечах, при геморагічних явищах на фоні септичних захворювань; кровотечі та гіпопротромбінемії, зумовлені передозуванням феніліну, неодикумарину, інших антикоагулянтів - антагоністів вітаміну К.
в/м; дорослим разова доза - 10 мг, максимальна разова доза - 15 мг; МДД- 30 мг; тривалість лікування - 3-4 дні, після 4-денної перерви курс у разі необхідності повторюють; при хірургічних втручаннях з можливою сильною кровотечею призначають протягом 2-3 днів перед операцією; дітям: до 1 року - 2-5 мг/добу, 1-2 років - 6 мг/добу, 3-4 років - 8 мг/добу, 5-9 років - 10 мг/добу, 10-18 років - 15 мг/добу, дозу розподіляють на 2 введення; тривалість лікування для дітей встановлює лікар.
гіперкоагуляція, тромбоемболія, гемолітична хвороба новонароджених, гіперчутливість до компонентів препарату, тяжка ПН, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.
АР (гіперемія обличчя, шкірний висип (у т. ч. еритематозний, кропив’янка), свербіж шкіри, бронхоспазм); гемолітична анемія, гемоліз у новонароджених дітей з вродженим дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази або у пацієнтів з недостатністю вітаміну Е, тромбоемболія; транзиторне зниження АТ, тахікардія, слабке наповнення пульсу; р-ції у місці введення: біль і набряк у місці введення, зміна кольору шкіри у вигляді плям при повторних ін’єкціях в одне і те ж місце; можлива локальна склеродермія; гіпербілірубінемія, жовтяниця (у т.ч. ядерна жовтяниця у грудних дітей), запаморочення, профузний піт, зміна смакових відчуттів, відчуття жару.