Київ
Активні речовини на літеру “M”
MURAMIDASE (МУРАМІДАЗА)
0
Сортування:
По популярності
Фільтр
Лізоцид
Таблетки для розсмоктування 40 мг шоколад №30
Здравофарм
від
146,59
грн
в 115 аптеках
Знайти в аптеках
Лізоцид
Таблетки для розсмоктування 40 мг м'ята №30
Здравофарм
від
164,18
грн
в 113 аптеках
Знайти в аптеках
Лізоцим зі смаком апельсину
Таблетки для розсмоктування тм fidem pharm №20
Здравофарм
від
50,40
грн
в 36 аптеках
Знайти в аптеках
Лізоцим зі смаком какао
Таблетки для розсмоктування тм fidem pharm №20
Здравофарм
від
65,35
грн
в 17 аптеках
Знайти в аптеках
Лізоцим А +
Таблетки зі смаком апельсину №20
Здравофарм
від
113,22
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Кайлор зі смаком апельсину
Таблетки для розсмоктування тм dr. bauer №24
Здравофарм
від
175,00
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Кайлор зі смаком какао
Таблетки для розсмоктування тм dr. bauer №24
Здравофарм
від
175,00
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Лізоцим ДЗ
Таблетки зі смаком м'яти №10
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Лізоцим ДЗ
Таблетки зі смаком апельсину №10
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
табл.
табл. д/розсмоктування
Дозування
40 мг
Кількість штук в упаковці
10
20
24
30
Виробник
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
Здравофарм
МАГНОЛИЯ ФК
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню