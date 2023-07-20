для дорослих і дітей віком від 4 років; для введення використовувати спеціальні картриджні шпр. багаторазового використання; швидкість не вище 0,5 мл за 15 сек., 1 картр./хв.; для забезпечення ефективної анестезії використовувати необхідний мінімум р-ну; дорослим - 30 мг - 120 мг (1-4 мл); макс. доза для здорових дорослих 4 мг/кг маси тіла (0,133 мл/кг); дітям віком від 4 років із масою тіла 20-30 кг - 7,5 мг - 30 мг (0,25 -1 мл); кількість ЛЗ, що вводиться, залежить від віку та маси тіла дитини, тривалості операції; середня доза становить 0,75 мг/кг (0,025 мл/кг); не перевищувати 3 мг/кг (0,1 мл/кг).