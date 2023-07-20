МЕПІВАКАЇН (MEPIVACAINUM) Діюча речовина
місцевий анестетик амідного типу зі швидким початком дії анестезії, зумовленої оборотним пригніченням провідності нервових імпульсів у вегетативних, сенсорних та рухових нервових волокнах, а також серцевої провідності; застосовується в стоматології; швидкий початок знеболювання (від 1 до 3 хв.), виражена знеболювальна дія та добра локальна толерантність; блокує стресозалежні натрієві канали мембрани нервового волокна; тривалість дії при пульпарній анестезії становить 20-40 хв., при знеболюванні м’яких тканин - від 45 до 90 хв.
інфільтраційна та провідникова анестезія у стоматології; нескладне видалення зубів, препарування порожнин та обробка культі зубів під реставрації та ортопедичні конструкції; рекомендований пацієнтам, яким протипоказані судинозвужувальні ЛЗ.
для дорослих і дітей віком від 4 років; для введення використовувати спеціальні картриджні шпр. багаторазового використання; швидкість не вище 0,5 мл за 15 сек., 1 картр./хв.; для забезпечення ефективної анестезії використовувати необхідний мінімум р-ну; дорослим - 30 мг - 120 мг (1-4 мл); макс. доза для здорових дорослих 4 мг/кг маси тіла (0,133 мл/кг); дітям віком від 4 років із масою тіла 20-30 кг - 7,5 мг - 30 мг (0,25 -1 мл); кількість ЛЗ, що вводиться, залежить від віку та маси тіла дитини, тривалості операції; середня доза становить 0,75 мг/кг (0,025 мл/кг); не перевищувати 3 мг/кг (0,1 мл/кг).
підвищена чутливість до будь-якого компонента ЛЗ або алергія на локальні анестетики амідного типу; злоякісна гіпертермія; порушення провідникової системи серця (AV-блокада ІІ- ІІІ ст., задокументована брадикардія), порушення AV-провідності, які не підтримуються кардіостимулятором; г. СН; тяжка артеріальна гіпотензія; медикаментозно неконтрольована епілепсія; порфірія; діти віком до 4 років.
збудження/ пригнічення ЦНС, металевий присмак, шум у вухах, запаморочення, нудота, блювання, головний біль, нервозність, тривожність, ейфорія, логорея, неспокій, позіхання, сонливість, порушення свідомості, ністагм, затуманення зору, диплопія, тремор, відчуття жару/ холоду/ оніміння, посмикування м’язів, тоніко-клонічні судоми, втрата свідомості, кома, пригнічення/ параліч, зупинка дихання; пригнічення СС системи, тахікардія, брадикардія, гіпотонія, порушення провідності серця, аритмія, шлуночкова аритмія (екстрасистоли і фібриляція), СН, приводить до зупинки серця; тахіпное, брадипное, апное; реакції гіперчутливості (шкірні висипання, кропив’янка, анафілактоїдні реакції, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, підвищення t° тіла).