МІФЕПРИСТОН (MIFEPRISTONUM) Діюча речовина
є синтетичним стероїдним антигестагенним засобом (блокує дію прогестерону на рівні рецепторів); у жінок міфепристон у дозах понад 1 мг/кг маси тіла нейтралізує дію прогестерону на ендометрій та міометрій; у період вагітності міфепристон підвищує чутливість міометрію до дії простагландинів, які спричиняють скорочення матки; при застосуванні у I триместрі вагітності міфепристон сприяє розширенню та розкриттю шийки матки; при застосуванні міфепристону у комбінації з аналогами простагландинів у ранньому терміні вагітності частота випадків успішного переривання маткової вагітності становить близько 95% (залежно від простагландину і режиму його введення), а також прискорюється виведення плідного яйця.
медикаментозне переривання маткової вагітності у ранній термін (до 49 днів аменореї) у комбінації з мізопростолом; консервативне пом’якшення та розширення шийки матки перед хірургічним перериванням вагітності у I триместрі вагітності; потенціювання дії аналогів простагландинів при перериванні вагітності за медичними показаннями (у II-III триместрах вагітності); підготовка та індукція пологів при внутрішньоутробній загибелі плода, якщо застосування простагландинів або окситоцину протипоказане; табл. по 10 мг: негайна (посткоїтальна) контрацепція (після незахищеного статевого акту або якщо застосований засіб контрацепції не може вважатися надійним).
медикаментозне переривання маткової вагітності у ранній термін (до 49 днів аменореї) у комбінації з мізопростолом - 600 мг приймають p/os одноразово у присутності лікаря, через 36-48 год застосовують аналоги простагландину (мiзопростол 400 мкг p/os, пацієнтка має знаходитись під наглядом медичного персоналу принаймні протягом 3-х год після застосування; через 14-21 день після застосування міфепристону проводиться клінічне обстеження і УЗД, а також визначають рівень β-хоріонічного гормону для підтвердження того, що стався повний викидень і вагінальна кровотеча припинилася; консервативне пом’якшення та розширення шийки матки перед хірургічним перериванням вагітності у I триместрі вагітності: 200 мг міфепристону приймати p/os одноразово в присутності лікаря, через 36-48 год (але не пізніше) проводити хірургічний аборт; потенціювання дії аналогів простагландинів при перериванні вагітності за медичними показаннями (у II-III триместрах вагітності): 600 мг міфепристону приймати p/os одноразово в присутності лікаря, через 36-48 год застосовувати простагландини з необхідною періодичністю, пацієнтка має перебувати під наглядом медичного персоналу принаймні протягом 3 год після застосування простагландину; підготовка та індукція пологів при внутрішньоутробній загибелі плода: два дні поспіль приймають по 600 мг міфепристону p/os одноразово в присутності лікаря, якщо пологи не починаються протягом 72 год після прийому першої дози міфепристону, для індукції пологів застосовують звичайні методи; табл. по 10 мг: внутрішньо, протягом 72 год після незахищеного контрацепцією статевого акту по 1 табл. 10 мг одноразово, для збереження ефекту контрацепції утриматися від вживання їжі за 2 год до застосування препарату та 2 год після нього, препарат можна застосовувати у будь-яку фазу менструального циклу.
загальні протипоказання: хр. недостатність кори надниркових залоз; підвищена чутливість до діючої речовини або інших інгредієнтів препарату; тяжка неконтрольована БА; успадкована порфірія; протипоказання для медикаментозного переривання маткової вагітності: вагітність, не підтверджена ультразвуковим дослідженням (УЗД) або біологічними тестами; термін вагітності понад 49 днів аменореї; підозра на позаматкову вагітність; наявність протипоказань для застосування простагландинів; протипоказання для консервативного пом’якшення та розширення шийки матки перед хірургічним перериванням вагітності у I триместр вагітності: вагітність, не підтверджена УЗД або біологічними тестами; термін вагітності понад 84 дні аменореї; підозра на позаматкову вагітність; протипоказання для потенціювання дії аналогів простагландинів при перериванні вагітності за медичними показаннями (у II-III триместрах вагітності): наявність протипоказань для застосування простагландинів; протипоказання для підготовки та індукції пологів при внутрішньоутробній загибелі плода: гестоз тяжкого ступеня, передеклампсія, еклампсія, недоношена або переношена вагітність; тривала ГКС терапія, г. або хр. ниркова і/або печінкова недостатність, анемія, порушення гемостазу (у тому числі попереднє лікування антикоагулянтами), запальні захворювання жіночих статевих органів, наявність тяжкої екстрагенітальної патології, тяжка форма БА.
головний біль; нудота, блювання, діарея (ці побічні ефекти часто спостерігаються при застосуванні простагландинів); спазми травного тракту (слабкі або помірної тяжкості); реакції гіперчутливості, зокрема шкірні висипання; кропив’янка, еритродермія, вузликова еритема, токсичний епідермальний некроліз; ангіоневротичний набряк; інфекції після аборту; підозрювані або підтверджені інфекції (ендометрит, запальні захворювання тазових органів); повідомлялося про поодинокі випадки розвитку серйозного або навіть летального інфекційно-токсичного шоку, спричиненого патогенними мікроорганізмами Clostridium sordellii endometritis та Escherichia coli (з пропасницею та іншими очевидними симптомами розвитку інфекції або без них); артеріальна гіпотензія; нездужання, вагусні симптоми (гарячі припливи, запаморочення, озноб), пропасниця; скорочення матки або спазми протягом декількох год після застосування простагландинів; інтенсивна маточна кровотеча, яка у 0-1,4% випадків вимагає гемостатичного кюретажу; при перериванні вагітності за медичними показаннями у II триместрі вагітності, а також індукції пологів при внутрішньоутробній загибелі плода у III триместрі вагітності були відзначені випадки розриву матки після застосування простагландинів (переважно у жінок, які народили кількох дітей, а також жінок з рубцем на матці після кесаревого розтину); кров’янисті виділення зі статевих шляхів, порушення менструального циклу; спазми у животі; відчуття дискомфорту внизу живота, слабкість, нездужання, гіпертермія, синдром токсичного шоку, болючість молочних залоз.