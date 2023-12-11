медикаментозне переривання маткової вагітності у ранній термін (до 49 днів аменореї) у комбінації з мізопростолом - 600 мг приймають p/os одноразово у присутності лікаря, через 36-48 год застосовують аналоги простагландину (мiзопростол 400 мкг p/os, пацієнтка має знаходитись під наглядом медичного персоналу принаймні протягом 3-х год після застосування; через 14-21 день після застосування міфепристону проводиться клінічне обстеження і УЗД, а також визначають рівень β-хоріонічного гормону для підтвердження того, що стався повний викидень і вагінальна кровотеча припинилася; консервативне пом’якшення та розширення шийки матки перед хірургічним перериванням вагітності у I триместрі вагітності: 200 мг міфепристону приймати p/os одноразово в присутності лікаря, через 36-48 год (але не пізніше) проводити хірургічний аборт; потенціювання дії аналогів простагландинів при перериванні вагітності за медичними показаннями (у II-III триместрах вагітності): 600 мг міфепристону приймати p/os одноразово в присутності лікаря, через 36-48 год застосовувати простагландини з необхідною періодичністю, пацієнтка має перебувати під наглядом медичного персоналу принаймні протягом 3 год після застосування простагландину; підготовка та індукція пологів при внутрішньоутробній загибелі плода: два дні поспіль приймають по 600 мг міфепристону p/os одноразово в присутності лікаря, якщо пологи не починаються протягом 72 год після прийому першої дози міфепристону, для індукції пологів застосовують звичайні методи; табл. по 10 мг: внутрішньо, протягом 72 год після незахищеного контрацепцією статевого акту по 1 табл. 10 мг одноразово, для збереження ефекту контрацепції утриматися від вживання їжі за 2 год до застосування препарату та 2 год після нього, препарат можна застосовувати у будь-яку фазу менструального циклу.