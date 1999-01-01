Київ
Активні речовини на літеру “M”

MAGNESIUM CITRATUM* (МАГНІЮ ЦИТРАТ*)

Haya Labs Магнію цитрат
Haya Labs Магнію цитрат
Таблетки 200 мг №50
Haya Labs LLC
від 226,53 грн
в 7 аптеках інших міст
KAL Магнію цитрат
KAL Магнію цитрат
Таблетки 400 мг №60
КАЛ Нутришнл
від 356,18 грн
в 2 аптеках інших міст
Haya Labs Магнію цитрат
Haya Labs Магнію цитрат
Таблетки 200 мг №100
Haya Labs LLC
від 440,42 грн
в 1 аптеці інших міст
Haya Labs Магнію цитрат
Haya Labs Магнію цитрат
Капсули 400 мг №120
Haya Labs LLC
від 500,20 грн
в 1 аптеці інших міст
