Активні речовини на літеру “M”
MAGNESIUM CITRATUM* (МАГНІЮ ЦИТРАТ*)
Haya Labs Магнію цитрат
Таблетки 200 мг №50
Haya Labs LLC
від
226,53
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
KAL Магнію цитрат
Таблетки 400 мг №60
КАЛ Нутришнл
від
356,18
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Haya Labs Магнію цитрат
Таблетки 200 мг №100
Haya Labs LLC
від
440,42
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Haya Labs Магнію цитрат
Капсули 400 мг №120
Haya Labs LLC
від
500,20
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс.
табл.
Дозування
200 мг
400 мг
Кількість штук в упаковці
50
60
100
120
Виробник
Haya Labs LLC
КАЛ Нутришнл
