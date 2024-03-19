рецидивуючий та/або метастатичний рак молочної залози: початкова доза 500-1000 мг/добу в/м протягом 28 днів; після цього перевести на підтримуючий графік застосування дози 500 мг 2 р/тиждень, доки спостерігається відповідь на лікування; рецидивуючий та/або метастатичний рак ендометрія або нирок: рекомендована початкова доза 400-1000 мг/тиждень в/м; якщо протягом декількох тижнів або місяців спостерігається покращення і захворювання стабілізувалося, підтримування покращення може бути можливим при застосуванні меншої дози - 400 мг 1 р/місяць; метастатичний рак передміхурової залози: початкова доза 500 мг в/м 2 р/тиждень протягом 3 місяців, підтримуюча доза 500 мг 1 р/тиждень; ендометріоз: в/м 50 мг 1 р/тиждень або 100 мг 1 р/2 тижні протягом щонайменше 6 місяців.

Контрацепція: рекомендована доза 150 мг суспензії для ін’єкцій кожні 3 міс. з в/м введенням; перша ін’єкція застосовується протягом перших 5 днів нормального менструального циклу; через 5 днів після пологів, якщо жінка не годує груддю, чи після припинення годування груддю, чи через 6 тижнів після пологів у разі неможливості відмовитися від грудного вигодовування; подальші ін’єкції проводити з інтервалами у 12 тижнів; якщо інтервал між в/м ін’єкціями становить більше 12 тижнів і 5 днів, виключити можливість вагітності перед здійсненням наступної в/м ін’єкції; при переході з інших методів контрацепції в/м ін’єкцію здійснювати таким чином, щоб забезпечити безперервну контрацепцію на основі механізму дії обох методів (пацієнтам, які переходять з p/os контрацептивів, зробити першу ін’єкцію препарату протягом 7 днів після прийому останньої табл. з активною речовиною).