при необхідності швидкого контролю над шлуночковою аритмією початкова доза насичення 400 мг (2 капс. по 200 мг), потім переходять на підтримуючу дозу 200 мг (1 капс.) кожні 6-8 год, в окремих випадках (г. ІМ) доза насичення 600 мг, початок терапевтичного ефекту спостерігається через 30 хв, досягаючи максимуму через 2 год, звичайна добова доза 600-800 мг, розподілених на 3-4 прийоми; лікування розпочинати з 200 мг кожні 8 год, якщо протиаритмічний ефект не досягнений, дозу підвищують до 400 мг кожні 8 год. МДД - 1200 мг; припинення лікування після стабілізації ритму має бути поступовим протягом 1-2 тижнів.