МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ (METAMIZOLUM NATRICUM) Діюча речовина
знеболювальний, жарознижувальний, спазмолітичний (впливає на гладку мускулатуру сечовивідних і жовчних шляхів) засіб групи похідних піразолону; протизапальна дія виражена слабко; інгібує ЦОГ, призводить до зниження синтезу простагландинів, порушення проведення больових екстра- і пропріорецептивних імпульсів, підвищенням порога збудження таламічних центрів больової чутливості, підвищення тепловіддачі.
больовий с-м малої і середньої інтенсивності різного походження і локалізації (головний, зубний біль, опіки, біль у післяопераційному періоді, дисменорея, артралгії, невралгії, радикуліти, біль у м’язах, суглобах, міозити); гіпертермічний с-м, гарячкові стани (при грипі, г. респіраторних та інших інфекціях); ниркова і печінкова коліки (у комбінації зі спазмолітичними ЛЗ); як допоміжний ЛЗ для зменшення болю після хірургічних і діагностичних втручань.
застосовують p/os, парентерально (в/м та в/в струминно), ректально; спосіб введення та доза залежать від тяжкості захворювання і визначаються індивідуально; парентерально: для запобігання різкому зниженню АТ в/в введення проводити повільно (зі швидкістю не більше 1 мл/хв), пацієнт повинен знаходитись у положенні лежачи, необхідний контроль АТ, ЧСС і дихання; дорослим по 250-500 мг (0,5-1 мл) 2-3 р/день; максимальна разова доза при обох шляхах введення - 500 мг, МДД - 1 г; дітям до 1 року - лише в/м по 0,01 мл/кг, тривалість застосування - до 3 діб; дітям від 1 року - 0,1 мл/рік життя 1-2 р/добу; тривалість застосування - до 3 діб; p/os: дорослим та дітям віком від 14 років 250-500 мг 1-2 р/добу, МДД - 1 г; дітям 12-14 років − по 250 мг 1-2 р/добу, курс лікування − не більше 3 діб; ректально: дітям віком 1-3 років - 100 мг 1 р/добу; дітям 4-7 років - 100 мг 2 р/добу не частіше ніж через 4-6 год. або 250 мг 1 р/добу; дітям 8-14 років - 250 мг 1 - 2 р/добу не частіше, ніж через 4-6 год.; після застосування супоз. дитині протягом 30 хв. знаходитись у положенні лежачи; тривалість лікування 1-3 доби.
гіперчутливість до метамізолу натрію, інших похідних піразолону (бутадіону, трибузону, ацетилсаліцилової к-ти) та компонентів ЛЗ; порушення кровотворення (анемія будь-якої етіології, спадкова гемолітична анемія, агранулоцитоз, лейкопенія, цитостатична, інфекційна нейтропенія); бронхоспазм, БА; риніт, кон’юнктивіт, спричинені ацетилсаліциловою к-тою або іншими НПЗЗ в анамнезі; печінкова та/або ниркова недостатність, пієлонефрит, гломерулонефрит, у т. ч. в анамнезі; вроджена недостатність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; біль у животі невстановленого генезу; підозра на г. хірургічну патологію; р-н д/ін’єк.: не можна вводити в/в хворим із систолітичним АТ, нижчим 100 мм рт. ст., пацієнти з політравмою, шоком; супозит.: дітячий вік до 1 року.
гепатит; тахікардія; олігурія, анурія, протеїнурія, інтерстиціальний нефрит, забарвлення сечі в червоний колір; агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, гранулоцитопенія; АР, шкірні висипання, свербіж, кропив’янка, кон’юнктивіт, набряк Квінке, с-м Стівенса- Джонсона, с-м Лайєлла, бронхоспастичний с-м, анафілактоїдні реакції, анафілактичний шок, гіперемія шкіри, ангіоневротичний набряк; зниження АТ, для р-ну д/ін`єк. - інфільтрати в місці введення (при в/м введенні), гіперемія, набряк, локальні висипи, свербіж шкіри у місці введення.