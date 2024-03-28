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Активні речовини — “М”МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ (METAMIZOLUM NATRICUM)

МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ (METAMIZOLUM NATRICUM) Діюча речовина

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Знайдено: 19 препаратів
Анальгін-Дарниця таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, № 10; Дарниця ФФ
Анальгін-Дарниця Таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
В 1217 аптеках
від 16,17 грн
Ціни в аптеках
Анальгін-Дарниця розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Анальгін-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 1178 аптеках
від 60,91 грн
Ціни в аптеках
Анальгін розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Юрія-Фарм
Анальгін Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 386 аптеках
від 46,50 грн
Ціни в аптеках
Анальгін таблетки, 500 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 100; Лубнифарм
Анальгін Таблетки, 500 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 100 Лубнифарм
В 157 аптеках
від 270,00 грн
Ціни в аптеках
Анальгін розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Анальгін Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 78 аптеках
від 31,94 грн
Ціни в аптеках
Анальгін для дітей супозиторії ректальні, 0,25 г, блістер, № 10; Лекхім-Харків
Анальгін для дітей Супозиторії ректальні, 0,25 г, блістер, № 10 Лекхім-Харків
В 68 аптеках
від 27,97 грн
Ціни в аптеках
Анальгін для дітей супозиторії ректальні, 0,1 г, блістер, № 10; Лекхім-Харків
Анальгін для дітей Супозиторії ректальні, 0,1 г, блістер, № 10 Лекхім-Харків
В 55 аптеках
від 20,74 грн
Ціни в аптеках
Анальгін таблетки, 0,5 г, блістер, № 10; Тернофарм
Анальгін Таблетки, 0,5 г, блістер, № 10 Тернофарм
В 54 аптеках
від 8,46 грн
Ціни в аптеках
Анальгін таблетки, 500 мг, блістер, № 10; Лубнифарм
Анальгін Таблетки, 500 мг, блістер, № 10 Лубнифарм
В 24 аптеках
від 12,50 грн
Ціни в аптеках
Анальгін таблетки, 0,5 г, блістер, № 10; Монфарм
Анальгін Таблетки, 0,5 г, блістер, № 10 Монфарм
В 16 аптеках
від 7,01 грн
Ціни в аптеках
Анальгін таблетки, 500 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 100; Лубнифарм
Анальгін Таблетки, 500 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 100 Лубнифарм
В 15 аптеках
від 169,30 грн
Ціни в аптеках
Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, у коробці, у коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Анальгін-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, у коробці, у коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 12 аптеках
від 32,98 грн
Ціни в аптеках
Анальгін таблетки, 0,5 г, блістер, № 10; Червона зірка
Анальгін Таблетки, 0,5 г, блістер, № 10 Червона зірка
В 11 аптеках
від 11,51 грн
Ціни в аптеках
Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 1 мл, у коробці, у коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Анальгін-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 1 мл, у коробці, у коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 10 аптеках
від 31,78 грн
Ціни в аптеках
Анальгін таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Монфарм
Анальгін Таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Монфарм
В 9 аптеках
від 13,55 грн
Ціни в аптеках
Анальгін таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 100; Монфарм
Анальгін Таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Монфарм
В 6 аптеках
від 78,20 грн
Ціни в аптеках
Анальгін таблетки, 500 мг, блістер, пачка, пачка, № 100; Лубнифарм
Анальгін Таблетки, 500 мг, блістер, пачка, пачка, № 100 Лубнифарм
В 6 аптеках
від 81,00 грн
Ціни в аптеках
Анальгін-Здоров'я таблетки, 500 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Анальгін-Здоров'я Таблетки, 500 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 4 аптеках
від 8,32 грн
Ціни в аптеках
Анальгін розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, у коробці, у коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Анальгін Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, у коробці, у коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 29 аптеках інших міст
від 34,00 грн
Ціни в інших містах

знеболювальний, жарознижувальний, спазмолітичний (впливає на гладку мускулатуру сечовивідних і жовчних шляхів) засіб групи похідних піразолону; протизапальна дія виражена слабко; інгібує ЦОГ, призводить до зниження синтезу простагландинів, порушення проведення больових екстра- і пропріорецептивних імпульсів, підвищенням порога збудження таламічних центрів больової чутливості, підвищення тепловіддачі.

больовий с-м малої і середньої інтенсивності різного походження і локалізації (головний, зубний біль, опіки, біль у післяопераційному періоді, дисменорея, артралгії, невралгії, радикуліти, біль у м’язах, суглобах, міозити); гіпертермічний с-м, гарячкові стани (при грипі, г. респіраторних та інших інфекціях); ниркова і печінкова коліки (у комбінації зі спазмолітичними ЛЗ); як допоміжний ЛЗ для зменшення болю після хірургічних і діагностичних втручань.

застосовують p/os, парентерально (в/м та в/в струминно), ректально; спосіб введення та доза залежать від тяжкості захворювання і визначаються індивідуально; парентерально: для запобігання різкому зниженню АТ в/в введення проводити повільно (зі швидкістю не більше 1 мл/хв), пацієнт повинен знаходитись у положенні лежачи, необхідний контроль АТ, ЧСС і дихання; дорослим по 250-500 мг (0,5-1 мл) 2-3 р/день; максимальна разова доза при обох шляхах введення - 500 мг, МДД - 1 г; дітям до 1 року - лише в/м по 0,01 мл/кг, тривалість застосування - до 3 діб; дітям від 1 року - 0,1 мл/рік життя 1-2 р/добу; тривалість застосування - до 3 діб; p/os: дорослим та дітям віком від 14 років 250-500 мг 1-2 р/добу, МДД - 1 г; дітям 12-14 років − по 250 мг 1-2 р/добу, курс лікування − не більше 3 діб; ректально: дітям віком 1-3 років - 100 мг 1 р/добу; дітям 4-7 років - 100 мг 2 р/добу не частіше ніж через 4-6 год. або 250 мг 1 р/добу; дітям 8-14 років - 250 мг 1 - 2 р/добу не частіше, ніж через 4-6 год.; після застосування супоз. дитині протягом 30 хв. знаходитись у положенні лежачи; тривалість лікування 1-3 доби.

гіперчутливість до метамізолу натрію, інших похідних піразолону (бутадіону, трибузону, ацетилсаліцилової к-ти) та компонентів ЛЗ; порушення кровотворення (анемія будь-якої етіології, спадкова гемолітична анемія, агранулоцитоз, лейкопенія, цитостатична, інфекційна нейтропенія); бронхоспазм, БА; риніт, кон’юнктивіт, спричинені ацетилсаліциловою к-тою або іншими НПЗЗ в анамнезі; печінкова та/або ниркова недостатність, пієлонефрит, гломерулонефрит, у т. ч. в анамнезі; вроджена недостатність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; біль у животі невстановленого генезу; підозра на г. хірургічну патологію; р-н д/ін’єк.: не можна вводити в/в хворим із систолітичним АТ, нижчим 100 мм рт. ст., пацієнти з політравмою, шоком; супозит.: дітячий вік до 1 року.

гепатит; тахікардія; олігурія, анурія, протеїнурія, інтерстиціальний нефрит, забарвлення сечі в червоний колір; агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, гранулоцитопенія; АР, шкірні висипання, свербіж, кропив’янка, кон’юнктивіт, набряк Квінке, с-м Стівенса- Джонсона, с-м Лайєлла, бронхоспастичний с-м, анафілактоїдні реакції, анафілактичний шок, гіперемія шкіри, ангіоневротичний набряк; зниження АТ, для р-ну д/ін`єк. - інфільтрати в місці введення (при в/м введенні), гіперемія, набряк, локальні висипи, свербіж шкіри у місці введення.