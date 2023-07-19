здебільшого початковою дозою метилдопи для дорослих є 250 мг 1 р/добу (перед сном) протягом перших 2 днів; потім добову дозу можна поступово збільшувати на 250 мг через кожні 2 дні до досягнення адекватного рівня зниження АТ; підтримуюча доза - 500 мг-2 г/добу, розподілена на 2-4 прийоми, МДД для дорослих - 3,0 г; дітям (починаючи з масою тіла більше 25 кг) при необхідності призначають починаючи з 10 мг/кг маси тіла (в 2-4 прийоми), потім дозу підбирають індивідуально, залежно від отриманого ефекту; МДД для дітей - 65 мг/кг маси тіла, але не більше 3 г на добу.