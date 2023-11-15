табл. ковтати цілими, після їди, запиваючи не менше, ніж 200 мл води; рекомендована профілактична доза становить приблизно 5 мг/кг/ 1р/тижд.; щотижневі дози приймати завжди в той самий день тижня; 1-й раз прийняти не менше, ніж за тиждень до прибуття в ендемічний регіон; якщо це неможливо, необхідно призначити ударну дозу - для дорослих з масою тіла більше 45 кг вона дорівнюється 1 табл. (250 мг) на добу протягом 3 днів підряд, а потім - по 1 табл. на тиждень; дорослим та дітям з масою тіла 30- 45 кг - 3/4 табл., 20-30 кг - 1/2 табл., 10-20 кг - 1/4 табл. і при масі тіла 5-10 кг - 5 мг/кг (точна доза для дітей з масою тіла менше 10 кг може бути застосована тільки за рішенням лікаря та в умовах медичного закладу); щоб зменшити ризик захворювання малярією після виїзду з ендемічного регіону, профілактику продовжують ще протягом 4 тижнів; для лікування - рекомендована сумарна терапевтична доза становить 20 - 25 мг/кг; розподіл сумарної терапевтичної дози на 2-3 прийоми з інтервалом 6-8 год може зменшити частоту і ступінь тяжкості побічних дій; після лікування малярії, спричиненої P. vivax, для усунення печінкових форм плазмодіїв показана профілактика рецидивів за допомогою ЛЗ, що є похідними 8-амінохіноліну; якщо повний курс лікування через 48 - 72 год не приводить до поліпшення стану хворого, необхідно вирішити питання про призначення іншого засобу; при тяжкій г. малярії ЛЗ можна призначати після початкового в/в курсу терапії хініном тривалістю не менше 2 - 3 днів; самостійне лікування потрібно починати з дози 15 мг/кг; якщо медична допомога продовжує залишатися недоступною протягом 24 год, а тяжкі побічні реакції не виникають, то через 6 - 8 год можна прийняти другу частину сумарної терапевтичної дози; хворі з масою тіла більше 60 кг через 6-8 год після повторного прийому повинні прийняти ще одну табл.