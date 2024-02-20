антидепресант; належить до групи піперазино-азепінових сполук і відрізняється від трициклічних антидепресантів; у хімічній структурі відсутній боковий ланцюжок, характерний для ТЦА, який відповідає за їх антихолінергічну активність; підвищує центральну норадренергічну нейротрансмісію шляхом α2-ауторецепторної блокади та пригнічення зворотного захоплення норадреналіну; виявлено взаємодію з серотоніновими рецепторами ЦНС; має анксіолітичну (протитривожну) дію; седативний ефект пов’язаний з впливом на α1-адренорецептори і Н1-гістамінові рецептори; при застосуванні в терапевтичних дозах практично не має антихолінергічної активності і, відповідно, впливу на СС систему; при передозуванні спричиняє менше кардіотоксичних ефектів порівняно з ТЦА; не виявляє взаємодії з симпатоміметичними і гіпотензивними, дія яких пов’язана з впливом на β-адренорецептори (бетанідин) чи α-адренорецептори (клонідин або метилдопа).