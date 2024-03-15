дорослим

З метою седації перед або під час проведення діагностичних або терапевтичних процедур у комбінації з місцевою анестезією або без неї.

З метою анестезії: для премедикації перед індукцією наркозу; для індукції в анестезію; як седативного компонента при проведенні комбінованої анестезії.

Для седації у відділенні інтенсивної терапії.

Дітям

З метою седації перед або під час проведення діагностичних чи терапевтичних процедур у комбінації з місцевою анестезією або без неї;

Для премедикації при проведенні загального знеболювання;

Для седації у відділенні інтенсивної терапії.