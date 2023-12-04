МІДЕКАМІЦИН (MIDECAMYCINUM) Діюча речовина
макролідний а/б широко спектра дії, активний проти Гр (+) бактерій (стафілококів, стрептококів, пневмококів, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae та Listeria monocytogenes), деяких Гр (-) бактерій (Bordetella pertussis, Campylobacter spp., Moraxella catarrhalis та Neisseria spp.), анаеробних бактерій (Clostridium spp. та Bacteroides spp.) та інших бактерій (мікоплазми, уреаплазми, хламідії, легіонели); пригнічує синтез РНК-залежних білків у стадії пролонгації протеїнового ланцюга шляхом зворотного зв’язування з субодиницею 50S та блокує реакції транспептидації та/чи транслокації; проявляє бактеріостатичну дію, однак може проявляти б/ц дію залежно від типу бактерії, концентрації ЛЗ у місці дії, розміру інокуляту та репродуктивної стадії м/о.
інфекції респіраторного і сечостатевого тракту, спричинені мікоплазмами, легіонелами, хламідіями та Ureaplasma urealiticum; інфекції респіраторного тракту, шкіри і м’яких тканин та інші інфекції, спричинені чутливими до мідекаміцину і пеніциліну бактеріями у пацієнтів з гіперчутливістю до пеніциліну; ентерити, викликані Campylobacter spp.; лікування і профілактика дифтерії та кашлюку.
застосовують внутрішньо р/os; дорослим та дітям з масою тіла ˃ 30 кг по 400 мг 3 р/добу; МДД для дорослих - 1600 мг; лікування триває від 7 до 14 днів; лікування хламідійної інфекції продовжувати протягом 14 днів.
гіперчутливість до мідекаміцину або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; тяжкі порушення функцій печінки.
нудота, зниження апетиту, блювання, діарея, стоматит, псевдомембранозний коліт, біль у животі; висипання, кропив’янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, с-м Стівенса-Джонсона; підвищення рівня трансаміназ та жовтяниця; еозинофілія; реакції гіперчутливості (гіперемія, загальна слабкість, запаморочення).