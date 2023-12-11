Активні речовини — “М”МІЗОПРОСТОЛ (MISOPROSTOLUM) МІЗОПРОСТОЛ (MISOPROSTOLUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Гастротек® Таблетки, 0,2 мг, блістер, № 20 Дарниця ФФ В 693 аптеках від 173,10 грн Ціни в аптеках Мізопростол Таблетки, 200 мкг, блістер, № 4 China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. Ltd Немає в наявності Ціни в аптеках Мізостол Таблетки, 200 мкг, блістер, № 10 М.Біотек Лтд. Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять МІЗОПРОСТОЛ