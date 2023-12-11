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Активні речовини — “М”МІЗОПРОСТОЛ (MISOPROSTOLUM)

МІЗОПРОСТОЛ (MISOPROSTOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Гастротек® таблетки, 0,2 мг, блістер, № 20; Дарниця ФФ
Гастротек® Таблетки, 0,2 мг, блістер, № 20 Дарниця ФФ
В 693 аптеках
від 173,10 грн
Ціни в аптеках
Мізопростол таблетки, 200 мкг, блістер, № 4; China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. Ltd
Мізопростол Таблетки, 200 мкг, блістер, № 4 China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. Ltd
Немає в наявності
Мізостол таблетки, 200 мкг, блістер, № 10; М.Біотек Лтд.
Мізостол Таблетки, 200 мкг, блістер, № 10 М.Біотек Лтд.
Немає в наявності