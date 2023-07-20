протигрибкова дія; пригнічує біосинтез ергостеролу та змінює ліпідний склад мембрани, що призводить до загибелі клітини гриба; активний відносно дерматофітів (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis), дріжджових та дріжджоподібних грибів (Candida albicans та ін.), інших патогенних грибів (Malassezia furfur, Aspergillus niger, Penicillium crus-taceum та ін.); виявляє бактерицидну дію, більш виражену щодо грам(+) бактерій, таких як стафілококи, стрептококи і Actinomyces israelii (види Nocardia і Streptomyces); має помірну гіперосмолярну активність, виявляє антиексудативну дію; при місцевому застосуванні практично не всмоктується у системний кровообіг.