МІКОНАЗОЛ (MICONAZOLUM) Діюча речовина
протигрибкова дія; пригнічує біосинтез ергостеролу та змінює ліпідний склад мембрани, що призводить до загибелі клітини гриба; активний відносно дерматофітів (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis), дріжджових та дріжджоподібних грибів (Candida albicans та ін.), інших патогенних грибів (Malassezia furfur, Aspergillus niger, Penicillium crus-taceum та ін.); виявляє бактерицидну дію, більш виражену щодо грам(+) бактерій, таких як стафілококи, стрептококи і Actinomyces israelii (види Nocardia і Streptomyces); має помірну гіперосмолярну активність, виявляє антиексудативну дію; при місцевому застосуванні практично не всмоктується у системний кровообіг.
грибкові інфекції шкіри та нігтів, спричинені дерматофітами або грибами роду Candida, чутливими до міконазолу; суперінфекції, спричинені грампозитивними бактеріями.
наносять тонким шаром на ретельно висушені уражені ділянки шкіри 2 р/добу, охоплюючи невелику ділянку навколо враженої поверхні, гель не втирають в шкіру, крем втирають до повного всмоктування; середня тривалість лікування кандидомікозів шкіри - 1-3 тижні, інфекцій, спричинених дерматофітами - 3-4 тижні, більш затяжних інфекцій - 5-6 тижнів; застосування продовжувати ще не менше 1-го тижня після зникнення клінічних симптомів захворювання; грибкові інфекції нігтів: після попереднього відшарування ураженої нігтьової пластини наносити тонким шаром на нігтьове ложе 1-2 р/добу із подальшим накладанням оклюзійної пов’язки, лікування продовжувати мінімум 3 місяці до остаточного формування нового нігтя.
гіперчутливість до препарату; захворювання шкіри, викликані герпес-вірусами.
реакції у місці нанесення, почервоніння, подразнення, печіння, висипання, свербіж, сухість шкіри; контактний дерматит; реакції гіперчутливості, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції.