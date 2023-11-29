слід вводити в/в; метастатичний рак молочної залози, неходжкінська лімфома: при монотерапії вводити у початковій дозі 14 мг/м2 ППТ шляхом одноразової в/в інфузії, курси лікування повторювати з інтервалами у 21-й день за умови нормалізації кількості лейкоцитів і тромбоцитів у крові; для пацієнтів зі зниженими резервами кісткового мозку унаслідок попередньої хіміотерапії або поганого загального стану початкову дозу знижувати до 12 мг/м2 ППТ або нижче; наступні дози і час їх введення визначають залежно від ступеня і тривалості мієлосупресії; не застосовувати пацієнтам, якщо кількість нейтрофілів становить <1500/мм3 та/або тромбоцитів <25000/мм3; комбінована терапія: при застосуванні мітоксантрону в комбінації з іншими мієлосупресивними ЛЗ початкову дозу знижувати на 2-4 мг/м2 ППТ порівняно з рекомендованою дозою при монотерапії, наступні дози визначати залежно від ступеня і тривалості мієлосупресії; г. нелімфобластний лейкоз: монотерапія при рецидиві: в/в 1 р/добу в дозі 12 мг/м2 ППТ протягом 5 днів поспіль (60 мг/м2); комбінована терапія: при індукційній терапії першої лінії вводять в/в 10-12 мг/м2 ППТ на добу 3 дні поспіль у комбінації з цитарабіном у дозі 100 мг/м2 ППТ на добу протягом 7 діб (шляхом безперервної в/в інфузії); зазвичай після першого курсу індукційної терапії слід призначати ще один курс індукційної терапії і курс консолідуючої терапії; у разі рецидиву захворювання або неефективності традиційної хіміотерапії першої лінії можна застосовувати мітоксантрон у поєднанні з етопозидом; слід мати на увазі, що комбінована терапія мітоксантроном і етопозидом або іншими цитотоксичними ЛЗ може спричиняти більш виражену мієлосупресію, ніж монотерапія мітоксантроном; корекцію доз мітоксантрону слід здійснювати залежно від тяжкості токсичних ефектів, відповіді на терапію та індивідуальних характеристик пацієнтів; гормонрефрактерний рак передміхурової залози з больовим с-мом: 12 мг/м2 ППТ шляхом коротких в/в інфузій з інтервалами у 21 день у поєднанні з преднізолоном (10 мг p/os).