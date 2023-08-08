періодичне застосування: в/в 4-10 мг з інтервалом 1-6 тижнів; послідовне застосування: в/в 2 мг 1 р/добу; періодичне застосування великої дози: в/в 10-30 мг 1-3 (або більше) р/тиждень; одночасне застосування з іншими антинеопластичними ЛЗ: 2-4 мг 1-2 р/тиждень в комбінації з іншими антинеопластичними ЛЗ; рак сечового міхура: для профілактики рецидивів 20 мг кожні 2 тижні і 40 мг 1 р/місяць або 3 місяці, з лікувальною метою вводять 20-40 мг в сечовий мухір 1 раз або 3 рази на тиждень, доза можна відкоригувати відповідно до віку пацієнта і вираженості симптомів; може бути застосований внутрішньоартеріально, внутрішньоплеврально та внутрішньочеревинно при дозуванні 2-10 мг щодобово, доза може бути розподілена залежно від віку пацієнта і тяжкості симптомів.